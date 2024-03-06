https://sputnikarabic.ae/20240306/مستشار-سابق-للبنتاغون-يكشف-متى-ستجري-المفاوضات-مع-روسيا-1086704071.html

مستشار سابق للبنتاغون يكشف متى ستجري المفاوضات مع روسيا

مستشار سابق للبنتاغون يكشف متى ستجري المفاوضات مع روسيا

سبوتنيك عربي

صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على الأمريكيين تجديد حكومتهم بالكامل من أجل تحقيق السلام مع روسيا. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T06:01+0000

2024-03-06T06:01+0000

2024-03-06T06:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماكغريغور في مقابلة مع ستيفن جاردنر: "لا أعتقد أن هذا ممكن الآن... لماذا بحق السماء سيثق بنا الروس؟ لذلك نحن بحاجة إلى القيام بتنظيف عام في واشنطن أولًا. نحن بحاجة إلى تنظيف هذا المستنقع".وتابع ماكغريغور، بالقول: "استمعوا إلى ما كان يقوله بوتين على مدى السنوات العشرين الماضية، لقد أوضح مرات عدة ما هي الأشياء التي لن تتسامح معها موسكو وما هو غير مقبول بالنسبة لها. لم تكن هناك حاجة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر. إعلام أمريكي: على زيلينسكي "تخفيف حدة" مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع روسياومن ناحية أخرى، لم ترفض روسيا أبدًا التفاوض، وقد صرح الرئيس بوتين بذلك، وفي مقابلة مع الصحفي بافلو زاروبين، قال بوتين أيضًا أنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن موسكو مستعدة للحوار.

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