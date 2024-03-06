https://sputnikarabic.ae/20240306/مستشار-سابق-للبنتاغون-يكشف-متى-ستجري-المفاوضات-مع-روسيا-1086704071.html
مستشار سابق للبنتاغون يكشف متى ستجري المفاوضات مع روسيا
مستشار سابق للبنتاغون يكشف متى ستجري المفاوضات مع روسيا
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على الأمريكيين تجديد حكومتهم بالكامل من أجل تحقيق السلام مع روسيا. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T06:01+0000
2024-03-06T06:01+0000
2024-03-06T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماكغريغور في مقابلة مع ستيفن جاردنر: "لا أعتقد أن هذا ممكن الآن... لماذا بحق السماء سيثق بنا الروس؟ لذلك نحن بحاجة إلى القيام بتنظيف عام في واشنطن أولًا. نحن بحاجة إلى تنظيف هذا المستنقع".وتابع ماكغريغور، بالقول: "استمعوا إلى ما كان يقوله بوتين على مدى السنوات العشرين الماضية، لقد أوضح مرات عدة ما هي الأشياء التي لن تتسامح معها موسكو وما هو غير مقبول بالنسبة لها. لم تكن هناك حاجة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر. إعلام أمريكي: على زيلينسكي "تخفيف حدة" مرسومه الذي يحظر المفاوضات مع روسياومن ناحية أخرى، لم ترفض روسيا أبدًا التفاوض، وقد صرح الرئيس بوتين بذلك، وفي مقابلة مع الصحفي بافلو زاروبين، قال بوتين أيضًا أنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن موسكو مستعدة للحوار.
https://sputnikarabic.ae/20240301/بوتين-لا-خطط-لدى-روسيا-لنشر-أسلحة-نووية-في-الفضاء-1086549198.html
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مستشار سابق للبنتاغون يكشف متى ستجري المفاوضات مع روسيا
06:01 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 06:26 GMT 06.03.2024)
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، أنه يتعين على الأمريكيين تجديد حكومتهم بالكامل من أجل تحقيق السلام مع روسيا.
وقال ماكغريغور في مقابلة مع ستيفن جاردنر: "لا أعتقد أن هذا ممكن الآن... لماذا بحق السماء سيثق بنا الروس؟ لذلك نحن بحاجة إلى القيام بتنظيف عام في واشنطن أولًا. نحن بحاجة إلى تنظيف هذا المستنقع".
ووفقا له، فإن أي إنسان أمريكي يتمتع بالإنسانية يدرك الحاجة إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا، على الفور، وأضاف أنه كان ينبغي للولايات المتحدة أن تبرم اتفاقا مع روسيا، قبل عامين، قبل بدء العملية الخاصة.
وتابع ماكغريغور، بالقول: "استمعوا إلى ما كان يقوله بوتين على مدى السنوات العشرين الماضية، لقد أوضح مرات عدة ما هي الأشياء التي لن تتسامح معها موسكو وما هو غير مقبول بالنسبة لها. لم تكن هناك حاجة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".
وفي فبراير/ شباط الماضي، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المفاوضات مع أوكرانيا، في عام 2022، كانت على وشك الانتهاء، ولكن بعد انسحاب القوات الروسية من كييف، أسقط الجانب الأوكراني جميع الاتفاقيات، ثم أصدر زيلينسكي مرسومًا بحظر المفاوضات مع روسيا، وأصدر مرسوما بهذا الأمر.
ومن ناحية أخرى، لم ترفض روسيا أبدًا التفاوض، وقد صرح الرئيس بوتين بذلك، وفي مقابلة مع الصحفي بافلو زاروبين، قال بوتين أيضًا أنه لا يعرف ما إذا كان الغرب يريد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإن موسكو مستعدة للحوار.