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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240306/مشاهد-للحظة-ضرب-صاروخ-روسي-لمنظومة-هيمارس-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو--1086707775.html
مشاهد للحظة ضرب صاروخ روسي لمنظومة "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مشاهد للحظة ضرب صاروخ روسي لمنظومة "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت مشاهد فيديو قيام القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التابعة لقوات نظام كييف، على محور دونيتسك. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T08:27+0000
2024-03-06T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد تدمير قاذفتين روسيتين لمنظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه دونيتسك على حدود مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد للحظة ضرب صاروخ روسي لمنظومة "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو

08:27 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 08:36 GMT 06.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أظهرت مشاهد فيديو قيام القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التابعة لقوات نظام كييف، على محور دونيتسك.
وتظهر المشاهد تدمير قاذفتين روسيتين لمنظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه دونيتسك على حدود مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف.

وتم اكتشاف الآليات القتالية بواسطة طائرة استطلاع دون طيار، وبعد مرور بعض الوقت، تمت استهداف موقعهم بضربة صاروخية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
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