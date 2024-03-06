https://sputnikarabic.ae/20240306/مشاهد-للحظة-ضرب-صاروخ-روسي-لمنظومة-هيمارس-التابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو--1086707775.html
مشاهد للحظة ضرب صاروخ روسي لمنظومة "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
مشاهد للحظة ضرب صاروخ روسي لمنظومة "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أظهرت مشاهد فيديو قيام القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التابعة لقوات نظام كييف، على محور دونيتسك. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T08:27+0000
2024-03-06T08:27+0000
2024-03-06T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/13/1086210280_0:155:2992:1838_1920x0_80_0_0_cc06c7e42fe73fb490a17521ac54dad1.jpg
وتظهر المشاهد تدمير قاذفتين روسيتين لمنظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه دونيتسك على حدود مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. "التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسيرات روسية تدمر مدرعات أوكرانية قبل عبورها نهر دنيبر... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
مشاهد للحظة ضرب صاروخ روسي لمنظومة "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
08:27 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 08:36 GMT 06.03.2024)
أظهرت مشاهد فيديو قيام القوات الروسية بتدمير راجمة صواريخ من طراز "هيمارس" التابعة لقوات نظام كييف، على محور دونيتسك.
وتظهر المشاهد تدمير قاذفتين روسيتين لمنظومة الصواريخ الأمريكية "هيمارس" التابعة للقوات المسلحة الاوكرانية في اتجاه دونيتسك على حدود مقاطعتي خيرسون ونيكولاييف.
وتم اكتشاف الآليات القتالية بواسطة طائرة استطلاع دون طيار، وبعد مرور بعض الوقت، تمت استهداف موقعهم بضربة صاروخية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.