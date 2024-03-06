https://sputnikarabic.ae/20240306/مقتل-3-أشخاص-من-عائلة-واحدة-بغارة-إسرائيلية-على-بلدة-جنوبي-لبنان-1086704848.html

مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على بلدة جنوبي لبنان

مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على بلدة جنوبي لبنان

سبوتنيك عربي

قُتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية، أمس الثلاثاء، استهدفت بلدة حولا جنوبي لبنان. 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T06:56+0000

2024-03-06T06:56+0000

2024-03-06T06:56+0000

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وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن "الثلاثة هم زوج وزوجة وابنهما، وقتلوا في الغارة التي استهدفت منزلا مؤلفا من 3 طوابق"، مشيرة إلى أن "عمليات البحث ورفع الأنقاض ما زالت مستمرة".وأعلن الجيش الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، أن مقاتلاته أغارت على موقع في منطقة الطيبة جنوبي لبنان.وأوضح الجيش الإسرائيلي، في بيان عبر "تلغرام"، أن المنطقة التي أغار عليها كان قد تم إطلاق قذائف منها باتجاه منطقة كريات شمونة، في وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، بحسب قوله.وأضاف الجيش الإسرائيلي أن إحدى طائراته أغارت على موقع آخر لإطلاق القذائف المضادة للدروع في منطقة عرب اللويزة جنوبي لبنان، بعد أن تم إطلاق القذائف منه باتجاه منطقة كريات شمونة، على حد قوله.وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".وأضاف نصر الله: "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعصا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".

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