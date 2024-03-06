نائب لبناني خلال تشييع مدنيين قتلوا في غارة إسرائيلية: "حزب الله" جاهز لكل الاحتمالات
20:22 GMT 06.03.2024 (تم التحديث: 20:40 GMT 06.03.2024)
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
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شيّع "حزب الله" اللبناني وحشد كبير من أهالي بلدة حولا في جنوبي لبنان، جثامين 3 مدنيين قضوا، ليل أمس الثلاثاء، في غارة جوية إسرائيلية على منزلهم المؤلف من طابقين في الحارة الشمالية للبلدة المواجه بشكل مباشر لموقع العباد الإسرائيلي.
وبمشهد "الصمود والتحدي" كما وصفه الأهالي أقيمت مراسم الوداع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب، علي فيّاض، وعلماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل قتلى، وحشد غفير من أهالي البلدة.
وقال فياض في كلمة: "نحن ماضون في هذه المواجهة، نريد الدفاع عن أهلنا ووطننا، نريد أن يتوقف العدوان ضد غزة، ولا نريد توسعا في الحرب ولكن في الوقت ذاته نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات بما فيها الاحتمال الأكثر سوءا وتدحرجاً والأكثر مواجهة مع العدو، فلا يخطئن العدو في خياراته، وليفكر ألف مرة ومرة قبل أن يرتكب أي حماقة، لأننا سنزج بكل الوسائل والأدوات، ولدينا كل الحق في أن ندافع عن هذا الوطن فيما لو أراد هذا العدو أن يمضي في عدوانه باتجاه هذه الحرب المفتوحة التي يهدد بها".
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وأشار النائب فياض إلى أن "هذا العدو بإمكانه أن يطلق التهديدات يمينا ويسارا، وبإمكانه ليلا ونهارا أن يطلق الوعود الفارغة، وهو يستطيع فعل شيء كثير، ولكنه سيبقى عاجزا عن فعل الشيء الأساسي، ألا وهو الانتصار في هذه الحرب، لأن المقاومة هي التي ستنتصر وهذا العدو هو الذي سينهزم، وقد هزمناه مرارا، في العام 1993 وفي العام 1996، وفي العام 2006، وبإذنه تعالى سنهزمه في العام 2024".
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وعند وقوع الغارة صودف وجود عائلة خارج المنزل المستهدف الذي دمر بالكامل وهم حسن علي حسين وزوجته رويدا مصطفى، وولدهما علي، وقال مصطفى حسين شقيق الضحية حسن حسين إن "شقيقي بقي صادما لآخر لحظة، استخار الله للبقاء في البلدة واستجاب له بالشهادة وعائلته، نحن نوجه رسالة للمقاومة بالثبات والنصر في لبنان والعراق وغزة ونشد على أيديهم، والله يهزم الصهاينة وشركاءهم".
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وعن المشاركة الكثيفة في التشييع بالرغم من موقع البلدة المتوترة أمنيا كونها تعرضت لمئات الاعتداءات منذ بداية الحرب قال حسين ياسين إنه "لا يهمنا لا طائرات ولا دبابات ولا غيرها، وشعبنا تعود على تشييع الشهداء تحت القصف، وهذا رمز للصمود والتحدي، ونحن على الحدود والبلدة محاصرة من أربع جهات وعلى الرغم من ذلك شعبنا جاء إلى البلدة وتحدى وعلى استعداد للمبيت هنا ولا يأبه بكل هذه الاعتداءات".
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وكان حزب الله قد أعلن، يوم أمس، عن "قصف مستعمرة كفربلوم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، واستهداف مبنىً في مستعمرة كريات شمونة وإصابته بشكل مباشر وإيقاع فيه إصابات مؤكدة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وخصوصاً استهداف منزل مدني واستشهاد امرأة وزوجها وابنها في بلدة حولا".
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادل إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسّع "حزب الله" من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.
© Sputnik . abedal kader albaiتشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
تشييع حاشد لثلاثة أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان وفياض: نحن جاهزون لكل الخيارات والاحتمالات
© Sputnik . abedal kader albai
وأكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".
وأضاف نصر الله: "الحدود البرية الجنوبية مرسمة وأي مفاوضات ستكون فقط على قاعدة إخراج الإسرائيلي منها، وأن المقاومة في لبنان تمتلك صواريخ دقيقة كمًا ونوعا تستطيع أن تمتد من كريات شمونة إلى إيلات".