عربي
https://sputnikarabic.ae/20240306/هجوم-جديد-على-سفينة-قبالة-سواحل-اليمن-1086715120.html
هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن
هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T11:26+0000
2024-03-06T11:26+0000
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_0:94:3073:1823_1920x0_80_0_0_b372b4f55d0be283a699721c6618dff9.jpg
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 54 ميلاً جنوب غرب عدن في اليمن".وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240305/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-سفينتين-حربيتين-أمريكيتين-بالبحر-الأحمر-1086698664.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/03/1086610891_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e58c79632a6d467c23719b9d60c7fa99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن

11:26 GMT 06.03.2024
© AFP 2023 / -غرق السفينة "روبي مار" البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة "أنصار الله" اليمنية 3 مارس 2024
غرق السفينة روبي مار البريطانية بالبحر الأحمر، بعد إصابتها بصاروخ باليستي تابع لجماعة أنصار الله اليمنية 3 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 54 ميلاً جنوب غرب عدن في اليمن".
وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.
مدمرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
جماعة "أنصار الله" اليمنية تعلن مهاجمة مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
أمس, 19:55 GMT
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палестинцы выстраиваются в очередь за бесплатным обедом в Рафахе, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... الأمم المتحدة تعلن فشل استئناف توصيل المساعدات إلى شمالي غزة09:55 GMTБоевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала