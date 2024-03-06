https://sputnikarabic.ae/20240306/هجوم-جديد-على-سفينة-قبالة-سواحل-اليمن-1086715120.html
هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن
هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن
سبوتنيك عربي
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن. 06.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-06T11:26+0000
2024-03-06T11:26+0000
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وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 54 ميلاً جنوب غرب عدن في اليمن".وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.
https://sputnikarabic.ae/20240305/جماعة-أنصار-الله-اليمنية-تعلن-مهاجمة-سفينتين-حربيتين-أمريكيتين-بالبحر-الأحمر-1086698664.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
هجوم جديد على سفينة قبالة سواحل اليمن
أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الأربعاء، تعرض سفينة لهجوم قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن.
وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها "تلقت تقريراً عن هجوم على بعد 54 ميلاً جنوب غرب عدن في اليمن".
وأضافت أن "السلطات تقوم بالتحقيق"، ناصحةً السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".
ويأتي الهجوم غداة إعلان جماعة "أنصار الله"، استهداف مدمرتين أمريكيتين في البحر الأحمر
بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المُسيرة، متوعدة بتوسيع عملياتها ضد الأهداف الأمريكية والبريطانية.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية، تصنيف "أنصار الله
" منظمة إرهابية عالمية، وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، هجوما واسعا على مواقع عسكرية لـ"أنصار الله" في اليمن.