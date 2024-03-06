https://sputnikarabic.ae/20240306/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-ضابط-سابق-في-الاستخبارات-الإسرائيلية-نشر-برامج-استهدفت-مسؤولين-أمريكيين-1086705492.html

واشنطن تفرض عقوبات على ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية نشر برامج استهدفت مسؤولين أمريكيين

واشنطن تفرض عقوبات على ضابط سابق في الاستخبارات الإسرائيلية نشر برامج استهدفت مسؤولين أمريكيين

سبوتنيك عربي

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية "عقوبات على ضابط سابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، لدوره في تطوير ونشر برامج تجسس استهدفت مسؤولين وصحفيين... 06.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-06T07:44+0000

2024-03-06T07:44+0000

2024-03-06T07:44+0000

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة (OFAC)، أدرج فردين و5 كيانات مرتبطة بشركة إنتيليكسا، مقرها اليونان، في قائمة العقوبات".وأوضحت أن "العقوبات شملت تال ديليان، رئيس ومؤسس الشركة، وزوجته سارة حمو، بالإضافة إلى كيانات أخرى مرتبطة بـ"Intellexa"، بينها "Cytrox AD"، ومقرها شمال مقدونيا، و"Cytrox Holdings ZRT" ومقرها المجر، و"Thalestris Limited" ومقرها أيرلندا، لدورهم في تطوير وتوزيع برنامج التجسس المعروف باسم "Predator".وبينت أن "المشمولين بالعقوبات قاموا بتطوير وتشغيل وتوزيع تكنولوجيا برامج تجسس تجارية استُخدمت لاستهداف أمريكيين، بينهم مسؤولون في الحكومة وصحفيون".وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا ستفرض حظرًا على دخول عدد من المستوطنين الإسرائيليين إلى أراضيها، في إطار العقوبات الوطنية، وذكّرت الوزارة بأن باريس تؤيد اعتماد العقوبات على المستوى الأوروبي، مشيرةً إلى أن فرنسا "تدين بشكل عام بشدة سياسات الاستيطان" غير القانونية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع نحو 30 ألف قتيل ونحو 70 ألف مصاب.

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