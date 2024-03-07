https://sputnikarabic.ae/20240307/أمريكا-ترسل-أكثر-من-100-شحنة-أسلحة-إلى-إسرائيل-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1086743065.html

أمريكا ترسل أكثر من 100 شحنة أسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي

أمريكا ترسل أكثر من 100 شحنة أسلحة إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة أمريكية، بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى إسرائيل أكثر من 100 شحنة أسلحة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشملت الشحنات أسلحة دقيقة وقذائف... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T06:49+0000

2024-03-07T06:49+0000

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وقالت الصحيفة الأمريكية: "وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 100 صفقة بيع عسكرية أجنبية منفصلة لإسرائيل، وسلمتها منذ 7 أكتوبر الماضي، وتحتوي على آلاف الذخائر الموجهة بدقة وأسلحة صغيرة وغيرها من الأسلحة الفتاكة".وأضافت: "هذه الشحنات لم يعلن عنها، وما أعلن عنه حتى الآن شحنتان فقط من المبيعات العسكرية لإسرائيل، منذ بداية الصراع. ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين ومكونات تركيب قذائف 155 ملم بقيمة 147 مليون دولار".وتابعت صحيفة "واشنطن بوست": "شحنات الأسلحة مجتمعة ترقى إلى حد نقل هائل لقوة نارية، في الوقت الذي اشتكى فيه مسؤولون أمريكيون كبار من أن المسؤولين الإسرائيليين فشلوا في تلبية نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى التهجير الدائم للفلسطينيين".وقال جيريمي كونينديك، المسؤول الكبير السابق في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن، ورئيس المنظمة الدولية للاجئين : "هذا عدد غير عادي من المبيعات على مدار فترة زمنية قصيرة جدًا، ما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لن تكون مستدامة من دون هذا المستوى من الدعم الأمريكي".

https://sputnikarabic.ae/20240306/زيادة-الانقسام-الإسرائيلي-على-المستويين-الشعبي-والحكومي-حول-استمرار-الحرب-في-غزة-ومصير-الرهائن-1086726821.html

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