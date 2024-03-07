https://sputnikarabic.ae/20240307/الأمم-المتحدة-تختبر-طريقا-عسكريا-متاخما-لقطاع-غزة-لتجنيب-سكانها-حافة-المجاعة-1086754942.html
الأمم المتحدة تختبر طريقا عسكريا متاخما لقطاع غزة لتجنيب سكانها "حافة المجاعة"
الأمم المتحدة تختبر طريقا عسكريا متاخما لقطاع غزة لتجنيب سكانها "حافة المجاعة"
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أممي بارز عن قيام الأمم المتحدة باختبار طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إلى مئات آلاف الفلسطينيين المدنيين شمالي قطاع غزة. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T10:10+0000
2024-03-07T10:10+0000
2024-03-07T10:10+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082902351_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_ebf5458940f107f5f344f53b3ae13087.jpg
وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك، إن الأمم المتحدة تضغط على الجانب االإسرائيلي منذ أسابيع بهدف استخدام طريق يمتد على السياج الحدودي مع غزة.وبحسب المسؤول، فقد تلقت الأمم المتحدة الكثير من التعاون من الجانب الإسرائيلي في الأسبوع الماضي.وأضاف المسؤول الأممي، موضحًا أن الأمم المتحدة شهدت "تعاونا أكبر بكثير من قبل إسرائيل نتيجة لهذا الإدراك".تقرير: واشنطن تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم المحتمل على رفحوبحسب ماكغولدريك، فإن الخطة تهدف إلى تفتيش قوافل المساعدات عند معبري رفح وكرم أبو سالم، ثم مرافقتها عبر إسرائيل على طول طريق عسكري إلى قرية بئيري الحدودية الإسرائيلية.وأشار ماكغولدريك إلى أن استخدام هذا الطريق للوصول إلى شمال القطاع يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع، منوها إلى أن طرق توصيل المساعدات الأخرى، بما في ذلك ميناء أسدود الإسرائيلي أو عمليات الإسقاط الجوي من الولايات المتحدة والأردن، مفيدة لكنها لن تلبي الاحتياجات الكبيرة، الذي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق النقل البري، بحسب "سكاي نيوز".وأعلن مسؤولون فلسينيون عن مقتل أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مواد غذائية من قافلة مساعدات قرب مدينة غزة.وبحسب المسؤولين، فقد قتل معظم هؤلاء برصاص القوات الإسرائيلية، فيما أنكر الجيش الإسرائيلي، الذي أشرف على تسليم المساعدات، حدوث ذلك، مؤكدا مقتل معظمهم بسبب عملية تدافع.قناة إسرائيلية: علينا التحرك في رفح ولا يحق لأي زعيم إسرائيلي إنهاء الحرب دون تدمير "حماس"
https://sputnikarabic.ae/20240307/مصر-تشارك-في-تحالف-دولي-لإسقاط-المساعدات-الإنسانية-على-قطاع-غزة-فيديو-1086749574.html
https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الإسرائيلية-المسجد-الأقصى-مفتوح-للمصلين-دون-أي-قيود-في-شهر-رمضان-1086748471.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082902351_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_c9e88c6d13faf9d2bd54372442a33fd1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
الأمم المتحدة تختبر طريقا عسكريا متاخما لقطاع غزة لتجنيب سكانها "حافة المجاعة"
كشف مسؤول أممي بارز عن قيام الأمم المتحدة باختبار طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إلى مئات آلاف الفلسطينيين المدنيين شمالي قطاع غزة.
وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك، إن الأمم المتحدة تضغط على الجانب االإسرائيلي منذ أسابيع بهدف استخدام طريق يمتد على السياج الحدودي مع غزة.
وبحسب المسؤول، فقد تلقت الأمم المتحدة الكثير من التعاون من الجانب الإسرائيلي في الأسبوع الماضي.
وأشار ماكغولدريك إلى أنه "منذ الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، أعتقد أن إسرائيل أدركت بوضوح مدى صعوبة تقديم المساعدة".
وأضاف المسؤول الأممي، موضحًا أن الأمم المتحدة شهدت "تعاونا أكبر بكثير من قبل إسرائيل نتيجة لهذا الإدراك".
وحذرت الأمم المتحدة، في وقت سابق، من وجود نحو 576 ألف شخص في غزة، يمثلون ربع السكان، يعانون من أزمة غذاء حادة وهم على "حافة المجاعة".
وبحسب ماكغولدريك، فإن الخطة تهدف إلى تفتيش قوافل المساعدات عند معبري رفح وكرم أبو سالم، ثم مرافقتها عبر إسرائيل على طول طريق عسكري إلى قرية بئيري الحدودية الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول الأممي أنه "بمجرد دخولنا (قوافل المساعدات) غزة، سنُترك بعد ذلك للمضي وحدنا"، منوها إلى أن الأمم المتحدة ستجري تقييما للطريق الجديد المحتمل اليوم الخميس، للتحقق من حالة الطرق داخل غزة، وبهدف ضمان عدم وجود ذخائر غير منفجرة بالإضافة إلى تحديد نقاط التوزيع المناسبة للمساعدات.
وأشار ماكغولدريك إلى أن استخدام هذا الطريق للوصول إلى شمال القطاع يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع، منوها إلى أن طرق توصيل المساعدات الأخرى، بما في ذلك ميناء أسدود الإسرائيلي أو عمليات الإسقاط الجوي من الولايات المتحدة والأردن، مفيدة لكنها لن تلبي الاحتياجات الكبيرة، الذي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق النقل البري، بحسب "سكاي نيوز"
.
الجدير بالذكر أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة كان قد علق، في وقت سابق، عمليات تسليم المساعدات إلى شمالي القطاع في 20 فبراير / شباط الماضي، على خلفية مخاوف تتعلق بالسلامة.
وأعلن مسؤولون فلسينيون عن مقتل أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مواد غذائية من قافلة مساعدات قرب مدينة غزة.
وبحسب المسؤولين، فقد قتل معظم هؤلاء برصاص القوات الإسرائيلية، فيما أنكر الجيش الإسرائيلي، الذي أشرف على تسليم المساعدات، حدوث ذلك، مؤكدا مقتل معظمهم بسبب عملية تدافع.