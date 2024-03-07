https://sputnikarabic.ae/20240307/الأمم-المتحدة-تختبر-طريقا-عسكريا-متاخما-لقطاع-غزة-لتجنيب-سكانها-حافة-المجاعة-1086754942.html

الأمم المتحدة تختبر طريقا عسكريا متاخما لقطاع غزة لتجنيب سكانها "حافة المجاعة"

الأمم المتحدة تختبر طريقا عسكريا متاخما لقطاع غزة لتجنيب سكانها "حافة المجاعة"

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول أممي بارز عن قيام الأمم المتحدة باختبار طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة بهدف إيصال مساعدات إلى مئات آلاف الفلسطينيين المدنيين شمالي قطاع غزة. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T10:10+0000

2024-03-07T10:10+0000

2024-03-07T10:10+0000

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وقال منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية، جيمي ماكغولدريك، إن الأمم المتحدة تضغط على الجانب االإسرائيلي منذ أسابيع بهدف استخدام طريق يمتد على السياج الحدودي مع غزة.وبحسب المسؤول، فقد تلقت الأمم المتحدة الكثير من التعاون من الجانب الإسرائيلي في الأسبوع الماضي.وأضاف المسؤول الأممي، موضحًا أن الأمم المتحدة شهدت "تعاونا أكبر بكثير من قبل إسرائيل نتيجة لهذا الإدراك".تقرير: واشنطن تدرس منع إسرائيل من استخدام الأسلحة الأمريكية في الهجوم المحتمل على رفحوبحسب ماكغولدريك، فإن الخطة تهدف إلى تفتيش قوافل المساعدات عند معبري رفح وكرم أبو سالم، ثم مرافقتها عبر إسرائيل على طول طريق عسكري إلى قرية بئيري الحدودية الإسرائيلية.وأشار ماكغولدريك إلى أن استخدام هذا الطريق للوصول إلى شمال القطاع يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع، منوها إلى أن طرق توصيل المساعدات الأخرى، بما في ذلك ميناء أسدود الإسرائيلي أو عمليات الإسقاط الجوي من الولايات المتحدة والأردن، مفيدة لكنها لن تلبي الاحتياجات الكبيرة، الذي لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق النقل البري، بحسب "سكاي نيوز".وأعلن مسؤولون فلسينيون عن مقتل أكثر من 100 شخص أثناء سعيهم للحصول على مواد غذائية من قافلة مساعدات قرب مدينة غزة.وبحسب المسؤولين، فقد قتل معظم هؤلاء برصاص القوات الإسرائيلية، فيما أنكر الجيش الإسرائيلي، الذي أشرف على تسليم المساعدات، حدوث ذلك، مؤكدا مقتل معظمهم بسبب عملية تدافع.قناة إسرائيلية: علينا التحرك في رفح ولا يحق لأي زعيم إسرائيلي إنهاء الحرب دون تدمير "حماس"

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