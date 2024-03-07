https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الروسية-تحذر-من-محاولات-تعطيل-الانتخابات-بمراكز-الاقتراع-في-الخارج-1086763098.html
الخارجية الروسية تحذر من محاولات تعطيل الانتخابات بمراكز الاقتراع في الخارج
الخارجية الروسية تحذر من محاولات تعطيل الانتخابات بمراكز الاقتراع في الخارج
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، اليوم الخميس، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T13:29+0000
2024-03-07T13:29+0000
2024-03-07T13:29+0000
العالم
روسيا
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وقال إسكالدوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "بينما نقترب من الانتخابات، نتلقى تقارير من بعثاتنا الدبلوماسية حول أنواع مختلفة من "الإجراءات الاحتجاجية" التي تستعد لها "المعارضة غير النظامية" بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية، وكذلك في مراكز الاقتراع".ودعا أسكالدوفيتش المواطنين الروس في الخارج إلى "عدم المشاركة في مثل هذه "الأحداث" وعدم إفساد الاحتفال بإرادة الشعب".وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، قيامها بإخطار السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، بأن 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.وشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240307/روسيا-تخطر-سفير-واشنطن-لدى-موسكو-بـ3-منظمات-أمريكية-غير-مرغوبة-بها-في-البلاد-1086756442.html
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العالم, روسيا
الخارجية الروسية تحذر من محاولات تعطيل الانتخابات بمراكز الاقتراع في الخارج
صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، اليوم الخميس، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة عن محاولات تعطيل الانتخابات.
وقال إسكالدوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "بينما نقترب من الانتخابات، نتلقى تقارير من بعثاتنا الدبلوماسية حول أنواع مختلفة من "الإجراءات الاحتجاجية" التي تستعد لها "المعارضة غير النظامية" بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية، وكذلك في مراكز الاقتراع".
وتابع إسكالدوفيتش: "أود أن أحذر منظمي هذه الاستفزازات من أنهم سيتحملون المسؤولية الإدارية والجنائية الكاملة لتنظيم أعمال شغب ومحاولات تعطيل الانتخابات".
ودعا أسكالدوفيتش المواطنين الروس في الخارج إلى "عدم المشاركة في مثل هذه "الأحداث" وعدم إفساد الاحتفال بإرادة الشعب".
وأضاف أسكالدوفيتش: "سيتم تنظيم مراقبة دولية واسعة النطاق للانتخابات في بلادناـ وسيصل أكثر من ألف مراقب من نحو مئة دولة حول العالم، ومن الطبيعي أن يزوروا مراكز الاقتراع في جميع المناطق الروسية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والأراضي الروسية الجديدة".
وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، قيامها بإخطار السفيرة الأمريكية لدى روسيا
، لين تريسي، بأن 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.
وشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".