https://sputnikarabic.ae/20240307/الخارجية-الروسية-تحذر-من-محاولات-تعطيل-الانتخابات-بمراكز-الاقتراع-في-الخارج-1086763098.html

الخارجية الروسية تحذر من محاولات تعطيل الانتخابات بمراكز الاقتراع في الخارج

الخارجية الروسية تحذر من محاولات تعطيل الانتخابات بمراكز الاقتراع في الخارج

سبوتنيك عربي

صرح سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية، غينادي إسكالدوفيتش، اليوم الخميس، أن منظمي الاحتجاجات بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية سيتحملون... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T13:29+0000

2024-03-07T13:29+0000

2024-03-07T13:29+0000

العالم

روسيا

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وقال إسكالدوفيتش لوكالة "سبوتنيك": "بينما نقترب من الانتخابات، نتلقى تقارير من بعثاتنا الدبلوماسية حول أنواع مختلفة من "الإجراءات الاحتجاجية" التي تستعد لها "المعارضة غير النظامية" بالقرب من أسوار البعثات الدبلوماسية الروسية، وكذلك في مراكز الاقتراع".ودعا أسكالدوفيتش المواطنين الروس في الخارج إلى "عدم المشاركة في مثل هذه "الأحداث" وعدم إفساد الاحتفال بإرادة الشعب".وحدد مجلس الفيدرالية الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس/آذار 2024. وسيستمر التصويت لمدة ثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، قيامها بإخطار السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، بأن 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.وشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".

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العالم, روسيا