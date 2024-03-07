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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240307/القوات-الروسية-تحسن-مواقع-تموضعها-على-محاور-عدة-1086760244.html
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محاور عدة
القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محاور عدة
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي اتخذ مواقع أكثر فائدة في محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T12:14+0000
2024-03-07T12:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه خيرسون، اتخذت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات لكل من اللواء 65 ميكانيكي ولواء الهجوم الجبلي 128 ولواء 35 مشاة البحرية ولواء 15 من الحرس الوطني الأوكراني التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه و خيرسون".وأضاف البيان: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 24 و78 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع بيان الدفاع: "استهدف الطيران الجوي والمسيرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع وقود للآليات العسكرية ومركز مراقبة للواء الهجوم الجوي الثمانين والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 109 مناطق".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240307/القوات-الروسية-تسقط-ثاني-قذيفة-هامر-فرنسية-موجهة-1086759312.html
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روسيا

القوات الروسية تحسن مواقع تموضعها على محاور عدة

12:14 GMT 07.03.2024 (تم التحديث: 12:18 GMT 07.03.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات "يوجني" (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة
طاقم دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي اتخذ مواقع أكثر فائدة في محاور عدة، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في اتجاه خيرسون، اتخذت وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، مواقع أكثر فائدة وهزمت القوة البشرية والمعدات لكل من اللواء 65 ميكانيكي ولواء الهجوم الجبلي 128 ولواء 35 مشاة البحرية ولواء 15 من الحرس الوطني الأوكراني التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه و خيرسون".

وأشارت البيان، بالقول: "بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 30 عسكريًا ودبابتين ومركبتين ونظام مدفعي أمريكي الصنع من طراز "إم777"، وتم تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان: "في اتجاه أفدييفكا، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة وألحقت أضرارًا بالقوى العاملة ومعدات الألوية الآلية 24 و78 و110 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "تم صد 11 هجوما شنته القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق متفرقة في هذا الاتجاه، وخسر العدو ما يصل إلى 390 جنديًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين و14 مدفعا من طراز "غفوزديكا"، وتم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات المسلحة الأوكرانية".

وتابع بيان الدفاع: "استهدف الطيران الجوي والمسيرات دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية مستودع وقود للآليات العسكرية ومركز مراقبة للواء الهجوم الجوي الثمانين والقوى العاملة والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 109 مناطق".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط ثاني قذيفة "هامر" فرنسية موجهة
11:44 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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