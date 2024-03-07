https://sputnikarabic.ae/20240307/القوات-الروسية-تسقط-ثاني-قذيفة-هامر-فرنسية-موجهة-1086759312.html

القوات الروسية تسقط ثاني قذيفة "هامر" فرنسية موجهة

القوات الروسية تسقط ثاني قذيفة "هامر" فرنسية موجهة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت للمرة الثانية قذيفة موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، في منطقة العملية العسكرية... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T11:44+0000

2024-03-07T11:44+0000

2024-03-07T12:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 6 صواريخ من طراز "هيمارس"، وقنبلة جوية موجهة من طراز "إيه إيه إس هامر" فرنسية الصنع".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الوضع التكتيكي على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات للقوات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية".وأشار البيان إلى أنه تم صد 6 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 40 جنديا، ومركبتين، ومدفع من طراز "غفوزديكا".وأضاف البيان: "على اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" على مواقع أكثر فائدة، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و3 دبابات، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و5 سيارات، ومدافع هاوتزر "مستا بي" ومدفع "دي 20"، كما دمرت 4 مستودعات للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240307/مجلس-الأمن-الروسي-يتحدث-عن-سبب-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-1086758632.html

https://sputnikarabic.ae/20240307/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1086744332.html

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