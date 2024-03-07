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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240307/بوتين-طيران-الجيش-الروسي-يؤدي-مهاما-خطيرة-في-ساحة-المعركة-1086756618.html
بوتين: طيران الجيش الروسي يؤدي مهاما خطيرة في ساحة المعركة
بوتين: طيران الجيش الروسي يؤدي مهاما خطيرة في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طيران الجيش الروسي ينفذ مهاما كبيرة في ساحة المعركة، وعمله يستحق الكثير من الثناء. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T11:36+0000
2024-03-07T11:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بوتين، خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العسكرية العليا للطيران، إن "طيران الجيش، الذي ينفذ اليوم مهاما غاية في الجدية في ساحة المعركة، نحتاجها اليوم كثيرًا في ساحة المعركة. يستحق بالتأكيد أعلى درجات الثناء والاحترام".وتابع: "بالطبع، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للبلد ككل، وبالنسبة لي وبالنسبة لكم، أعتقد أن كل الأحداث الأكثر سطوعًا والأكثر أهمية (في عام 2023) حدثت في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".وفي حديثه عن النساء اللواتي يعملن في منطقة العمليات الخاصة، أشار إلى أن هذه هي مهنتهن ودوافعهن الداخلية، وتمنى الرئيس أن يعودوا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.وبعد التواصل مع خريجي مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري، هنأ الرئيس بوتين الخريجات بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد 8 مارس/ آذار الجاري، وقدم لهن الزهور.
https://sputnikarabic.ae/20240302/بوتين-تآخي-الشعوب-يظل-دائما-الدعم-والميزة-والقوة-الأساسية-لروسيا--عاجل-1086598394.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

بوتين: طيران الجيش الروسي يؤدي مهاما خطيرة في ساحة المعركة

11:36 GMT 07.03.2024
© Photo / Sergei Bobylev/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز "تو-160إم"، تتارستان 22 فبراير 2024
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد رحلة على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة من طراز تو-160إم، تتارستان 22 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© Photo / Sergei Bobylev/POOL
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن طيران الجيش الروسي ينفذ مهاما كبيرة في ساحة المعركة، وعمله يستحق الكثير من الثناء.
وقال بوتين، خلال لقاء مع خريجي مدرسة كراسنودار العسكرية العليا للطيران، إن "طيران الجيش، الذي ينفذ اليوم مهاما غاية في الجدية في ساحة المعركة، نحتاجها اليوم كثيرًا في ساحة المعركة. يستحق بالتأكيد أعلى درجات الثناء والاحترام".

ووفقا للرئيس بوتين، فإنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا العمليات الخاصة في عمله.

وتابع: "بالطبع، تمامًا كما هو الحال بالنسبة للبلد ككل، وبالنسبة لي وبالنسبة لكم، أعتقد أن كل الأحداث الأكثر سطوعًا والأكثر أهمية (في عام 2023) حدثت في ساحة المعركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وشدد رئيس الدولة على أنه يحاول عدم إظهار العواطف في لقاءاته مع المقاتلين، لكنهم بالنسبة له هم الأكثر عاطفية.

وفي حديثه عن النساء اللواتي يعملن في منطقة العمليات الخاصة، أشار إلى أن هذه هي مهنتهن ودوافعهن الداخلية، وتمنى الرئيس أن يعودوا إلى ديارهم في أقرب وقت ممكن.
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ومضى بوتين، بالقول: "نساؤنا وفتياتنا يخدمون اليوم في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في اتجاهات مختلفة، وفي كل مكان يخدمون وطنهم بكرامة".

وبعد التواصل مع خريجي مدرسة كراسنودار العليا للطيران العسكري، هنأ الرئيس بوتين الخريجات بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم غد 8 مارس/ آذار الجاري، وقدم لهن الزهور.
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