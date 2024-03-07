https://sputnikarabic.ae/20240307/جنرال-تشيكي-المخططات-الغربية-ضد-روسيا-تقرب-العالم-من-حرب-نووية-1086741943.html
جنرال تشيكي: المخططات الغربية ضد روسيا تقرب العالم من حرب نووية
جنرال تشيكي: المخططات الغربية ضد روسيا تقرب العالم من حرب نووية
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية، الجنرال بيتر بيلز، بأن تصرفات الولايات المتحدة وأوروبا الموجهة ضد روسيا، والتصريحات العدوانية للسياسيين... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T04:48+0000
2024-03-07T04:48+0000
2024-03-07T04:48+0000
روسيا
العالم
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وقال بيلز، في مقابلة مع راديو "يونيفير سوم": "لقد أعلن البعض علنًا منذ سنوات عدة أن هدفهم هو إضعاف روسيا، وتدميرها كدولة، وتقسيمها إلى دويلات عدة صغيرة، وربما يكون هذا تهديدًا لوجود روسيا الاتحادية كدولة".وأضاف: "نحن الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، نقصف باستمرار منذ فترة طويلة، وهم يلتزمون الصمت لأنهم لا يملكون وسيلة للرد، العراق، سوريا، أفغانستان، أفغانستان، ليبيا، بعض جمهوريات أمريكا الوسطى، لكننا الآن نهدد بلدًا قواته المسلحة أفضل من قواتنا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الحرب النووية هي العلاج الأخير، والحديث حول هذا الموضوع في في العواصم الغربية أمر غير مسؤول للغاية.وقد صرح الكرملين، مرارا وتكرارا، أن موسكو ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرين في الحرب النووية، وشدد على أن منتقدي في روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحدا.الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها
https://sputnikarabic.ae/20240301/بولندا-تتحدث-عن-نشر-أسلحة-نووية-في-البلاد-1086546315.html
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روسيا, العالم
جنرال تشيكي: المخططات الغربية ضد روسيا تقرب العالم من حرب نووية
صرح الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية، الجنرال بيتر بيلز، بأن تصرفات الولايات المتحدة وأوروبا الموجهة ضد روسيا، والتصريحات العدوانية للسياسيين الغربيين، تجعل العالم أقرب إلى حرب نووية.
وقال بيلز، في مقابلة مع راديو "يونيفير سوم": "لقد أعلن البعض علنًا منذ سنوات عدة أن هدفهم هو إضعاف روسيا، وتدميرها كدولة، وتقسيمها إلى دويلات عدة صغيرة، وربما يكون هذا تهديدًا لوجود روسيا الاتحادية كدولة".
ووفقا للجنرال، بعد مثل هذه التصريحات العدائية من السياسيين الغربيين، فإنه لدى روسيا كل الأسباب لإثارة موضوع حماية الدولة بأي وسيلة ممكنة.
وأضاف: "نحن الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، نقصف باستمرار منذ فترة طويلة، وهم يلتزمون الصمت لأنهم لا يملكون وسيلة للرد، العراق، سوريا، أفغانستان، أفغانستان، ليبيا، بعض جمهوريات أمريكا الوسطى، لكننا الآن نهدد بلدًا قواته المسلحة أفضل من قواتنا".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الحرب النووية هي العلاج الأخير، والحديث حول هذا الموضوع في في العواصم الغربية أمر غير مسؤول للغاية.
وقد صرح الكرملين، مرارا وتكرارا، أن موسكو ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرين في الحرب النووية، وشدد على أن منتقدي في روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحدا.