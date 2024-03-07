https://sputnikarabic.ae/20240307/جنرال-تشيكي-المخططات-الغربية-ضد-روسيا-تقرب-العالم-من-حرب-نووية-1086741943.html

جنرال تشيكي: المخططات الغربية ضد روسيا تقرب العالم من حرب نووية

جنرال تشيكي: المخططات الغربية ضد روسيا تقرب العالم من حرب نووية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية التشيكية، الجنرال بيتر بيلز، بأن تصرفات الولايات المتحدة وأوروبا الموجهة ضد روسيا، والتصريحات العدوانية للسياسيين... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T04:48+0000

2024-03-07T04:48+0000

2024-03-07T04:48+0000

روسيا

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/09/1062013830_0:174:2841:1772_1920x0_80_0_0_5937022b0dc8a6d24dbc81280ad2397b.jpg

وقال بيلز، في مقابلة مع راديو "يونيفير سوم": "لقد أعلن البعض علنًا منذ سنوات عدة أن هدفهم هو إضعاف روسيا، وتدميرها كدولة، وتقسيمها إلى دويلات عدة صغيرة، وربما يكون هذا تهديدًا لوجود روسيا الاتحادية كدولة".وأضاف: "نحن الغرب، الولايات المتحدة الأمريكية، نقصف باستمرار منذ فترة طويلة، وهم يلتزمون الصمت لأنهم لا يملكون وسيلة للرد، العراق، سوريا، أفغانستان، أفغانستان، ليبيا، بعض جمهوريات أمريكا الوسطى، لكننا الآن نهدد بلدًا قواته المسلحة أفضل من قواتنا".وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الحرب النووية هي العلاج الأخير، والحديث حول هذا الموضوع في في العواصم الغربية أمر غير مسؤول للغاية.وقد صرح الكرملين، مرارا وتكرارا، أن موسكو ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية، وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصرين في الحرب النووية، وشدد على أن منتقدي في روسيا يجب أن يعلموا أن لديها مثل هذه الأسلحة، لكن موسكو لا تهدد أحدا.الخارجية الروسية: ظهور أسلحة نووية أمريكية في دول شمال أوروبا يضر بأمنها

https://sputnikarabic.ae/20240301/بولندا-تتحدث-عن-نشر-أسلحة-نووية-في-البلاد-1086546315.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم