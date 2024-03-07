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https://sputnikarabic.ae/20240307/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-فتح-تحقيقات-بإخفاقات-هجوم-7-أكتوبر-1086762932.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيقات بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيقات بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، "بدء تحقيقات داخلية منذ عام 2018 وحتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مؤكدا فتح تحقيقات... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T13:41+0000
2024-03-07T13:41+0000
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وقال هاليفي إن "الغرض من التحقيق هو التعلم فقد مررنا بأحداث صعبة وفشلنا في حماية المدنيين"، مضيفا: "إذا لم نحلل ما فعلناه بشجاعة فسنجد صعوبة في مواجهة الإسرائيليين".وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 5 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
https://sputnikarabic.ae/20240307/مصر-تؤكد-أن-المشاورات-مستمرة-بين-جميع-الأطراف-للوصول-إلى-هدنة-في-غزة-قبل-حلول-شهر-رمضان-1086756172.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يعلن فتح تحقيقات بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر

13:41 GMT 07.03.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENرئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي
رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، "بدء تحقيقات داخلية منذ عام 2018 وحتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، مؤكدا فتح تحقيقات أخرى متعلقة بإخفاقات هجوم 7 أكتوبر.
وقال هاليفي إن "الغرض من التحقيق هو التعلم فقد مررنا بأحداث صعبة وفشلنا في حماية المدنيين"، مضيفا: "إذا لم نحلل ما فعلناه بشجاعة فسنجد صعوبة في مواجهة الإسرائيليين".
وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 5 أشهر، إلى مقتل نحو 31 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.
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كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.
وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 رهينة، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".
من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.
وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية للتوصل إلى هدنة.
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