https://sputnikarabic.ae/20240307/روسيا-تخطر-سفير-واشنطن-لدى-موسكو-بـ3-منظمات-أمريكية-غير-مرغوبة-بها-في-البلاد-1086756442.html
روسيا تخطر سفيرة واشنطن لدى موسكو بـ3 منظمات أمريكية غير مرغوبة بها في البلاد
روسيا تخطر سفيرة واشنطن لدى موسكو بـ3 منظمات أمريكية غير مرغوبة بها في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قيامها بإخطار السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، بأن 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T10:57+0000
2024-03-07T10:57+0000
2024-03-07T11:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 7 آذار/مارس، تم استدعاء رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لين تريسي، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إخطارها باعتبار 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب بها، وهي (المجالس الأمريكية للتعليم الدولي، الآفاق الثقافية ومعهد التعليم الدولي) والتي تعمل بدعم من السفارة في مشروعات وبرامج معادية لروسيا، بهدف تجنيد "عملاء مؤثرين" تحت غطاء التبادلات التعليمية والثقافية".وتابع البيان أن المساعدة المستمرة لهذه المنظمات ستعتبر "انتهاكًا للتشريعات الروسية، فضلاً عن حذف قائمة المشاريع والبرامج التعليمية التي تنفذها هذه الهيئات من الموقع الرسمي للبعثة الدبلوماسية ومن الشبكات الاجتماعية، الموجهة نحو تعزيز المواقف والقيم الغريبة عن المجتمع الروسي".وشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن أمريكا تقاتل ضد روسيا وتستخدم دباباتها، وأن هذه الدبابات مصيرها التدمير.وقال بيسكوف خلال ماراثون "المعرفة أولا" لجمعية "المعرفة" الروسية، إن "أمريكا تقاتل ضدنا، الدبابات الأمريكية تمر عبر أراضي روسيا الاتحادية، وهذا أمر سيىء، هذه الدبابات تسير إلى نقطة ما، ثم تحترق".
https://sputnikarabic.ae/20240306/الكرملين-أمريكا-تقاتل-ضد-روسيا-ودباباتها-تسير-على-أراضينا--1086715005.html
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روسيا, العالم
روسيا تخطر سفيرة واشنطن لدى موسكو بـ3 منظمات أمريكية غير مرغوبة بها في البلاد
10:57 GMT 07.03.2024 (تم التحديث: 11:20 GMT 07.03.2024)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قيامها بإخطار السفيرة الأمريكية لدى روسيا، لين تريسي، بأن 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب فيها في البلاد.
وجاء في بيان الوزارة: "في يوم 7 آذار/مارس، تم استدعاء رئيسة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، لين تريسي، إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إخطارها باعتبار 3 منظمات غير حكومية أمريكية غير مرغوب بها، وهي (المجالس الأمريكية للتعليم الدولي، الآفاق الثقافية ومعهد التعليم الدولي) والتي تعمل بدعم من السفارة في مشروعات وبرامج معادية لروسيا، بهدف تجنيد "عملاء مؤثرين" تحت غطاء التبادلات التعليمية والثقافية".
وأضاف البيان بأن السفيرة "تلقت مذكرة رسمية بطلب وقف أي مساعدة لأنشطة هذه المنظمات غير الحكومية".
وتابع البيان أن المساعدة المستمرة لهذه المنظمات ستعتبر "انتهاكًا للتشريعات الروسية، فضلاً عن حذف قائمة المشاريع والبرامج التعليمية التي تنفذها هذه الهيئات من الموقع الرسمي للبعثة الدبلوماسية ومن الشبكات الاجتماعية، الموجهة نحو تعزيز المواقف والقيم الغريبة عن المجتمع الروسي".
وشدد البيان بشكل خاص على أن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بما في ذلك الأعمال التخريبية ونشر المعلومات المضللة في سياق الانتخابات والعملية العسكرية الخاصة، سيتم قمعها بشكل صارم، بما في ذلك طرد موظفي السفارة الأمريكية المتورطين بذلك".
وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأربعاء، أن أمريكا تقاتل ضد روسيا وتستخدم دباباتها، وأن هذه الدبابات مصيرها التدمير.
وقال بيسكوف خلال ماراثون "المعرفة أولا" لجمعية "المعرفة" الروسية، إن "أمريكا تقاتل ضدنا، الدبابات الأمريكية تمر عبر أراضي روسيا الاتحادية، وهذا أمر سيىء، هذه الدبابات تسير إلى نقطة ما، ثم تحترق".