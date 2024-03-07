https://sputnikarabic.ae/20240307/صحفيون-من-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-دول-التعاون-الإسلامي-يشاركون-بمحاضرة-لـسبوتنيك-برو-1086763836.html

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يشاركون بمحاضرة لـ"سبوتنيك برو"

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يشاركون بمحاضرة لـ"سبوتنيك برو"

سبوتنيك عربي

عقدت، اليوم الخميس، الدورة الثانية لمشروع "سبوتنيك برو" (putnikPro) لعام عام 2024 بحضور صحفيين من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) في... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T13:48+0000

2024-03-07T13:48+0000

2024-03-07T13:48+0000

روسيا

العالم العربي

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وقدم مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، شرحا تفصيليا للمشاركين حول آليات وسبل تطوير وسائل الإعلام في العالم الحديث، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.وشارك في المحاضرة التفاعلية 17 صحفيا من المغرب وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية.وشدد رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون لدول العالم الإسلامي عمرو الليثي، خلال كلمته وتحيتيه للمشاركين، على أهمية هذا التعاون المثمر.وتابع الليثي: "يستفيد بالفعل ممثلو وسائط الإعلام من 57 بلدا عضوا في الاتحاد من هذه المحاضرات الهامة".الجدير بالذكر، أنه في عام 2024، ستعقد سلسلة من الفصول الدراسية لاتحاد مذيعي منظمة التعاون في العالم الإسلامي مع ندوة حول الذكاء الاصطناعي في عمل وسائل الإعلام.

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