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https://sputnikarabic.ae/20240307/صحفيون-من-اتحاد-إذاعات-وتلفزيونات-دول-التعاون-الإسلامي-يشاركون-بمحاضرة-لـسبوتنيك-برو-1086763836.html
صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يشاركون بمحاضرة لـ"سبوتنيك برو"
صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يشاركون بمحاضرة لـ"سبوتنيك برو"
سبوتنيك عربي
عقدت، اليوم الخميس، الدورة الثانية لمشروع "سبوتنيك برو" (putnikPro) لعام عام 2024 بحضور صحفيين من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) في... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T13:48+0000
2024-03-07T13:48+0000
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وقدم مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، شرحا تفصيليا للمشاركين حول آليات وسبل تطوير وسائل الإعلام في العالم الحديث، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.وشارك في المحاضرة التفاعلية 17 صحفيا من المغرب وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية.وشدد رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون لدول العالم الإسلامي عمرو الليثي، خلال كلمته وتحيتيه للمشاركين، على أهمية هذا التعاون المثمر.وتابع الليثي: "يستفيد بالفعل ممثلو وسائط الإعلام من 57 بلدا عضوا في الاتحاد من هذه المحاضرات الهامة".الجدير بالذكر، أنه في عام 2024، ستعقد سلسلة من الفصول الدراسية لاتحاد مذيعي منظمة التعاون في العالم الإسلامي مع ندوة حول الذكاء الاصطناعي في عمل وسائل الإعلام.
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يشاركون بمحاضرة لـ"سبوتنيك برو"

13:48 GMT 07.03.2024
© Sputnikصحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة سبوتنيك برو حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
عقدت، اليوم الخميس، الدورة الثانية لمشروع "سبوتنيك برو" (putnikPro) لعام عام 2024 بحضور صحفيين من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (OSBU) في المركز الصحفي الدولي للوسائط المتعددة لدى وكالة "سبوتنيك".
وقدم مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، شرحا تفصيليا للمشاركين حول آليات وسبل تطوير وسائل الإعلام في العالم الحديث، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي.
© Sputnikصحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة سبوتنيك برو حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
© Sputnik
وشارك في المحاضرة التفاعلية 17 صحفيا من المغرب وإيران ومصر والمملكة العربية السعودية.
© Sputnikصحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة سبوتنيك برو حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
© Sputnik
وشدد رئيس اتحاد مذيعي منظمة التعاون لدول العالم الإسلامي عمرو الليثي، خلال كلمته وتحيتيه للمشاركين، على أهمية هذا التعاون المثمر.
© Sputnikصحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة سبوتنيك برو حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
صحفيون من اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول التعاون الاسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام
© Sputnik

وقال الليثي: "إن هذا تعاون مثمر حقا، والذي تمكنا من تطويره، مع التزامنا في منح موظفينا الفرصة للتطوير المهني في مشروع سبوتنيك برو".

وتابع الليثي: "يستفيد بالفعل ممثلو وسائط الإعلام من 57 بلدا عضوا في الاتحاد من هذه المحاضرات الهامة".
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة &quot;سبوتنيك برو&quot; حول مستقبل وسائل الإعلام - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

1/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

2/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

3/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

4/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

5/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

6/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

7/7
© Sputnik

صحفيون من اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي في محاضرة "سبوتنيك برو" حول مستقبل وسائل الإعلام

الجدير بالذكر، أنه في عام 2024، ستعقد سلسلة من الفصول الدراسية لاتحاد مذيعي منظمة التعاون في العالم الإسلامي مع ندوة حول الذكاء الاصطناعي في عمل وسائل الإعلام.
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