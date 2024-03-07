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https://sputnikarabic.ae/20240307/فرق-الإنقاذ-السورية-تعثر-على-الشاب-المفقود-داخل-مغارة-الدلبة-مفارقا-الحياة-صور-وفيديو-1086761023.html
فرق الإنقاذ السورية تعثر على الشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة" مفارقا الحياة... صور وفيديو
فرق الإنقاذ السورية تعثر على الشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة" مفارقا الحياة... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
عثرت فرق الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، على الشاب المفقود، قيس هاجم الزرزور، مفارقًا الحياة في نهاية السرداب الطويل في مغارة "الدلبة"، في ريف محافظة طرطوس... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T12:17+0000
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واستغرقت عمليات البحث نحو 9 أيام بعد اختفاء الشاب، حيث أعلنت محافظة طرطوس، اليوم الخميس، عن تجديد عمليات البحث بوجود لجنة مختصة من جهات مختلفة.وشغل لغز اختفاء الشاب، قيس الزرزور، في مغارة الدلبة الأوساط السورية إلى حد كبير.وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة "الدلبة"، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها.وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، تم الوصول إلى جثمان الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة، يوم 26 شباط/فبراير الماضي، بعد دخوله إلى المغارة مع أصدقائه.يذكر أن عمليات البحث السابقة عن الشاب امتدت إلى النهر المجاور لبوابة المغارة حتى بحيرة سد الدريكيش التي يصب فيها النهر.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

فرق الإنقاذ السورية تعثر على الشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة" مفارقا الحياة... صور وفيديو

12:17 GMT 07.03.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 07.03.2024)
© Photo / Twitterالشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة"
الشاب المفقود داخل مغارة الدلبة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© Photo / Twitter
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عثرت فرق الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، على الشاب المفقود، قيس هاجم الزرزور، مفارقًا الحياة في نهاية السرداب الطويل في مغارة "الدلبة"، في ريف محافظة طرطوس السورية.
واستغرقت عمليات البحث نحو 9 أيام بعد اختفاء الشاب، حيث أعلنت محافظة طرطوس، اليوم الخميس، عن تجديد عمليات البحث بوجود لجنة مختصة من جهات مختلفة.
وشغل لغز اختفاء الشاب، قيس الزرزور، في مغارة الدلبة الأوساط السورية إلى حد كبير.
وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة "الدلبة"، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها.
وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، تم الوصول إلى جثمان الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة، يوم 26 شباط/فبراير الماضي، بعد دخوله إلى المغارة مع أصدقائه.
يذكر أن عمليات البحث السابقة عن الشاب امتدت إلى النهر المجاور لبوابة المغارة حتى بحيرة سد الدريكيش التي يصب فيها النهر.
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