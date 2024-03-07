فرق الإنقاذ السورية تعثر على الشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة" مفارقا الحياة... صور وفيديو
12:17 GMT 07.03.2024 (تم التحديث: 12:57 GMT 07.03.2024)
© Photo / Twitterالشاب المفقود داخل مغارة "الدلبة"
© Photo / Twitter
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عثرت فرق الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، على الشاب المفقود، قيس هاجم الزرزور، مفارقًا الحياة في نهاية السرداب الطويل في مغارة "الدلبة"، في ريف محافظة طرطوس السورية.
واستغرقت عمليات البحث نحو 9 أيام بعد اختفاء الشاب، حيث أعلنت محافظة طرطوس، اليوم الخميس، عن تجديد عمليات البحث بوجود لجنة مختصة من جهات مختلفة.
وشغل لغز اختفاء الشاب، قيس الزرزور، في مغارة الدلبة الأوساط السورية إلى حد كبير.
⚡️فرق الإنقاذ السورية تعثر على الشاب المفقود قيس الزرزور داخل مغارة "الدلبة" في مدينة دريكش بمحافظة طرطوس مفارقا الحياة بعد ايام من اختفائه داخل المغارة.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) March 7, 2024
🟧فيديو للحظة العثور على الشاب pic.twitter.com/Suv6GOLMW4
وقصد الزرزور و8 من رفاقه، وهم طلبة في مرحلة الثالث الثانوي، مغارة "الدلبة"، التي نالت شهرة واسعة بفضل تصوير مشاهد مسلسل "الزند" فيها.
#مغارة #نبع #الدلبه— عماد Emad 🇸🇾 (@smhar_abo) February 29, 2024
الليل الماضي وعند حوالي منتصف الليل دخل فريق من المتطوعين من #بلدة #دوير #رسلان لداخل المغارة ودخلو في سراديب جديده
أكدو بشكل شبه جازم أن الشاب #قيس_الزرزور داخل المغارة
وان الوصول إليه صعب جدا وهناك ٱثار زحف وأقدام ذات معالم جديدة pic.twitter.com/OrVPxw7RPh
وبالاستعانة بالكلاب البوليسية، تم الوصول إلى جثمان الشاب الذي اختفى في ظروف غامضة، يوم 26 شباط/فبراير الماضي، بعد دخوله إلى المغارة مع أصدقائه.
#قيس_الزرزور#مغارة_نبع_الدلبة— عماد Emad 🇸🇾 (@smhar_abo) March 7, 2024
الكلاب مع مدربيها التي دخلت المغارة منذ بعض الوقت pic.twitter.com/Kh0CL47TOy
يذكر أن عمليات البحث السابقة عن الشاب امتدت إلى النهر المجاور لبوابة المغارة حتى بحيرة سد الدريكيش التي يصب فيها النهر.