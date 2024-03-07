https://sputnikarabic.ae/20240307/لابيد-نتنياهو-هو-المسؤول-والمذنب-بشأن-أكبر-كارثة-وقعت-بتاريخ-إسرائيل-في-7-أكتوبر-الماضي-1086743554.html

لابيد: نتنياهو هو المسؤول والمذنب بشأن أكبر كارثة وقعت بتاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي

لابيد: نتنياهو هو المسؤول والمذنب بشأن أكبر كارثة وقعت بتاريخ إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي

سبوتنيك عربي

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، اليوم الخميس، على ضرورة عدم استمرار بنيامين نتنياهو، في منصب رئاسة الوزراء. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T07:02+0000

2024-03-07T07:02+0000

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وقال لابيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "نتنياهو، هو المسؤول والمذنب بشأن أكبر كارثة وقعت بتاريخ إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)"، مشيرا إلى أنه يرفض تحمل المسؤولية عن أكبر كارثة للشعب اليهودي منذ المحرقة، بحسب قوله.وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ نحو 5 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.كما تسببت في أزمة إنسانية خانقة تواجه خلالها الأغلبية الساحقة من سكان القطاع خطر "المجاعة الجماعية"، حسب الأمم المتحدة.وعلى الجانب الإسرائيلي، أدى هجوم "حماس" إلى مقتل 1200 شخص، وفق الحكومة الإسرائيلية، واحتجزت الحركة نحو 250 إسرائيليا، تقول إسرائيل إن "130 منهم ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، ويعتقد أن 31 منهم لقوا حتفهم".من جهته، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه من المحتمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار مطلع الأسبوع المقبل، وهو ما رد عليه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه كان تصريحا مفاجئا.وتحاول الدول الوسيطة، قطر ومصر وأمريكا، التفاوض بشأن تسوية بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، للتوصل إلى هدنة.

https://sputnikarabic.ae/20240307/إسرائيل-تعلن-عزمها-فتح-ممر-إنساني-إلى-شمالي-غزة-1086743221.html

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