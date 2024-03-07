https://sputnikarabic.ae/20240307/مجلس-الأمن-الروسي-يتحدث-عن-سبب-تصريحات-ماكرون-حول-إرسال-قوات-الناتو-إلى-أوكرانيا-1086758632.html

مجلس الأمن الروسي يتحدث عن سبب تصريحات ماكرون حول إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا

مجلس الأمن الروسي يتحدث عن سبب تصريحات ماكرون حول إرسال قوات "الناتو" إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن إرسال قوات حلف الناتو إلى أوكرانيا، تشير إلى فشل... 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T11:41+0000

2024-03-07T11:41+0000

2024-03-07T11:41+0000

العالم

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg

وقال باتروشيف، خلال اجتماع بشأن مسائل الأمن القومي في أقاليم منطقة شمال القوقاز الفيدرالية الروسية: "يحاول الغرب الجماعي تنفيذ خططه غير القابلة للتحقيق لإلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا في أوكرانيا، باستخدام نظام كييف الإرهابي النازي الجديد، ومن خلال الاستمرار في تقديم المساعدة العسكرية والعسكرية الفنية الواسعة النطاق، يشارك الغرب فعليًا في الصراع المسلح".الاستخبارات الروسية تؤكد أن تصريح ماكرون حول إرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا يهدد بنزاع نوويوتابع باتروشيف: "بسبب فشل الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة والعمليات الناجحة للقوات المسلحة الروسية، لم يستبعد الرئيس الفرنسي ماكرون، في أعقاب نتائج المؤتمر حول أوكرانيا الذي عقد في باريس في 26 فبراير/شباط، إمكانية إرسال وحدات عسكرية تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا". وأشار باتروشيف إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أعرب في جلسات استماع في الكونغرس عن ثقته في أنه إذا خسرت أوكرانيا فإن الناتو سيقاتل روسيا.وأضاف باتروشيف: "أمريكا وحلفاؤها يواصلون التدخل في شؤوننا الداخلية من أجل إضعافنا من الداخل، وزعزعة استقرار الأوضاع، وتكثيف الجهود لإثارة الاحتجاجات والعمليات الانفصالية في شمال القوقاز، واستخدام المنظمات الاجتماعية الخاضعة للغرب، والتركيز على استخدام الاستفزازات والتضليل الإعلامي وتقنيات التأثير المعلوماتي والنفسي السلبي".وتابع باتروشيف: "يقوم نشطاء المعارضة الهدامة بدعم من المنظمات الأجنبية غير الربحية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية والمؤسسات العامة، بإثارة نمو النشاط الاحتجاجي في المناطق الاتحادية من أجل تقويض ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20240305/ماكرون-الاستيلاء-على-الأصول-الروسية-يضعف-الاتحاد-الأوروبي-1086688596.html

https://sputnikarabic.ae/20240307/روسيا-تخطر-سفير-واشنطن-لدى-موسكو-بـ3-منظمات-أمريكية-غير-مرغوبة-بها-في-البلاد-1086756442.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا