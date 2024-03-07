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https://sputnikarabic.ae/20240307/مركز-المصالحة-الروسي-يعلن-مقتل-20-إرهابيا-متورطين-بقصف-قواعد-عسكرية-سورية-في-إدلب-1086780980.html
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 20 إرهابيا متورطين بقصف قواعد عسكرية سورية في إدلب
مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 20 إرهابيا متورطين بقصف قواعد عسكرية سورية في إدلب
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، اليوم الخميس، مقتل 20 إرهابيًا وتدمير قاعدتين لمسلحين تورطو في قصف قواعد... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T20:41+0000
2024-03-07T20:41+0000
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وقال كوليت: "في 5 آذار/ مارس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات في محافظة إدلب، ودمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع للقوات الحكومية السورية. وتم القضاء على أكثر من 20 إرهابياً".وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سبوتنيك" بمقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا في غارات جوية شنها سلاح الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، على مقر لتنظيم "أنصار التوحيد" (الإرهابي المحظور في روسيا) بالقرب من خطوط التماس على محور جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، وبعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع المكثفة، نفذ 4 غارات جوية ليلية مستهدفا أحد مقرات مسلحي "أنصار التوحيد" على محور بلدة "بسنقول" في ريف إدلب الجنوبي.
https://sputnikarabic.ae/20240306/مقتل-مدنيين-وإحراق-15-شاحنة-في-هجوم-إرهابي-استهدف-جامعي-الكمأة-في-ريف-دير-الزور-1086729625.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, روسيا

مركز المصالحة الروسي يعلن مقتل 20 إرهابيا متورطين بقصف قواعد عسكرية سورية في إدلب

20:41 GMT 07.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقاذفة القنابل "تو-22" تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا
قاذفة القنابل تو-22 تهبط في مطار قاعدة حميميم في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© Photo / Ministry of Defence of The Russian Federation
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت، اليوم الخميس، مقتل 20 إرهابيًا وتدمير قاعدتين لمسلحين تورطو في قصف قواعد عسكرية سورية في محافظة إدلب.
وقال كوليت: "في 5 آذار/ مارس، نفذت القوات الجوية الروسية ضربات في محافظة إدلب، ودمرت قاعدتين للمسلحين المشاركين في قصف مواقع للقوات الحكومية السورية. وتم القضاء على أكثر من 20 إرهابياً".
مقتل مدنيين وإحراق 15 شاحنة بهجوم إرهابي استهدف جامعي الكمأة بريف ديرالزور - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2024
مقتل مدنيين وإحراق 15 شاحنة في هجوم إرهابي استهدف جامعي "الكمأة" في ريف دير الزور
أمس, 14:51 GMT
وفي السياق نفسه، أفاد مراسل "سبوتنيك" بمقتل ما لا يقل عن 20 مسلحا في غارات جوية شنها سلاح الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، على مقر لتنظيم "أنصار التوحيد" (الإرهابي المحظور في روسيا) بالقرب من خطوط التماس على محور جبل الزاوية، بريف إدلب الجنوبي، شمال غربي سوريا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" في ريف إدلب أن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك، وبعد سلسلة من عمليات الرصد والاستطلاع المكثفة، نفذ 4 غارات جوية ليلية مستهدفا أحد مقرات مسلحي "أنصار التوحيد" على محور بلدة "بسنقول" في ريف إدلب الجنوبي.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... واشنطن تنوي إنشاء ميناء بحري لإدخال مساعدات إلى غزة20:39 GMT
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