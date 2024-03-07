https://sputnikarabic.ae/20240307/مستشار-سابق-للبنتاغون-روسيا-مجهزة-بأنظمة-دفاع-جوي-أفضل-بكثير-من-الولايات-المتحدة-1086742531.html
مستشار سابق للبنتاغون: روسيا مجهزة بأنظمة دفاع جوي أفضل بكثير من الولايات المتحدة
مستشار سابق للبنتاغون: روسيا مجهزة بأنظمة دفاع جوي أفضل بكثير من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأمريكية، تختلف بشكل كبير عن الجيش الروسي، لا سيما فيما يتعلق بمعدات أنظمة الدفاع... 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T05:51+0000
2024-03-07T05:51+0000
2024-03-07T05:51+0000
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وكتب ماكغريغور عبر منصة "إكس": "روسيا الآن أقوى عسكريا مما كانت عليه في أي وقت منذ الثمانينات. لقد فشلت عقوبات بايدن، فشلا ذريعا. يمكنهم الآن إظهار قوتهم للعالم أجمع".وأردف، قائلا: "التحقق من الواقع، ليس لدينا الكثير من الدفاعات الجوية. نحن نعتمد بشكل كبير على قواتنا الجوية لإطلاق الصواريخ وإسقاط القنابل دون الإفلات من العقاب".ويوم أمس، دعا ماكغريغور قيادة الولايات المتحدة إلى التركيز على السياسة الداخلية بدلًا من التورط في الصراعات الدولية، وفي رأيه أن الشعب الأمريكي يواجه تهديدًا أخطر بكثير في الداخل.وأشار إلى أن العدو الحقيقي للشعب الأمريكي هو الذي يقود البلاد.القوات الروسية تسقط 3 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27" و"ميغ-29"
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مستشار سابق للبنتاغون: روسيا مجهزة بأنظمة دفاع جوي أفضل بكثير من الولايات المتحدة
صرح المستشار السابق لدى البنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأمريكية، تختلف بشكل كبير عن الجيش الروسي، لا سيما فيما يتعلق بمعدات أنظمة الدفاع الجوي.
وكتب ماكغريغور عبر منصة "إكس": "روسيا الآن أقوى عسكريا مما كانت عليه في أي وقت منذ الثمانينات. لقد فشلت عقوبات بايدن، فشلا ذريعا. يمكنهم الآن إظهار قوتهم للعالم أجمع".
وأضاف ماكغريغور: "لا يمكننا الإفلات من هذا بعد الآن. روسيا أكثر استعدادا عندما يتعلق الأمر بالدفاع الجوي".
وأردف، قائلا: "التحقق من الواقع، ليس لدينا الكثير من الدفاعات الجوية. نحن نعتمد بشكل كبير على قواتنا الجوية لإطلاق الصواريخ وإسقاط القنابل دون الإفلات من العقاب".
وأشار إلى أن "روسيا أكثر استعدادا بكثير في مجال الدفاعات الجوية".
ويوم أمس، دعا ماكغريغور قيادة الولايات المتحدة إلى التركيز على السياسة الداخلية بدلًا من التورط في الصراعات الدولية، وفي رأيه أن الشعب الأمريكي يواجه تهديدًا أخطر بكثير في الداخل.
وأشار إلى أن العدو الحقيقي للشعب الأمريكي هو الذي يقود البلاد.