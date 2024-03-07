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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240307/مقاتلات-روسية-تكبد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-في-تشاسوف-يار-1086745558.html
مقاتلات روسية تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر "لا يمكن تعويضها" في تشاسوف يار
مقاتلات روسية تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر "لا يمكن تعويضها" في تشاسوف يار
سبوتنيك عربي
صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات الجوية الروسية، نفذت ضربات جوية على القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك. 07.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-07T08:25+0000
2024-03-07T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتيك": "وفقًا للبيانات التي تم اعتراضها، أصبح معروفًا عن زيادة الخسائر التي لا يمكن تعويضها للوحدات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار، وترتبط هذه الحقيقة بتكثيف الأعمال القتالية وزيادة استخدام القنابل الشديدة الانفجار من قبل القوات الروسية".وفي وقت سابق، قال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادره الخاصة: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة، واستُخدمت في الضربات النارية الطائرات الجوية وطائرات دون طيار والمدفعية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-الجيش-الروسي-يواصل-دفع-المسلحين-الأوكرانيين-نحو-الغرب-1086671424.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مقاتلات روسية تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر "لا يمكن تعويضها" في تشاسوف يار

08:25 GMT 07.03.2024 (تم التحديث: 09:04 GMT 07.03.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "ميغ-35"
مقاتلة ميغ-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات الجوية الروسية، نفذت ضربات جوية على القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتيك": "وفقًا للبيانات التي تم اعتراضها، أصبح معروفًا عن زيادة الخسائر التي لا يمكن تعويضها للوحدات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار، وترتبط هذه الحقيقة بتكثيف الأعمال القتالية وزيادة استخدام القنابل الشديدة الانفجار من قبل القوات الروسية".

وأشار ماروتشكو إلى أن تقارير القيادة الأوكرانية أكدت رسميا فقدان خسائر كبيرة واستحالة التعرف على رفات قتلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، قال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادره الخاصة: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة، واستُخدمت في الضربات النارية الطائرات الجوية وطائرات دون طيار والمدفعية".

وأشار إلى أن الضربات دمرت معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وبيتروبافلوفكا وكيسلوفكا ومناطق أخرى تقع في منطقة القتال.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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5 مارس, 09:49 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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