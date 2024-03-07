https://sputnikarabic.ae/20240307/مقاتلات-روسية-تكبد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-خسائر-لا-يمكن-تعويضها-في-تشاسوف-يار-1086745558.html

مقاتلات روسية تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر "لا يمكن تعويضها" في تشاسوف يار

مقاتلات روسية تكبد القوات المسلحة الأوكرانية خسائر "لا يمكن تعويضها" في تشاسوف يار

سبوتنيك عربي

صرح المقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، أن القوات الجوية الروسية، نفذت ضربات جوية على القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه دونيتسك. 07.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-07T08:25+0000

2024-03-07T08:25+0000

2024-03-07T09:04+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتيك": "وفقًا للبيانات التي تم اعتراضها، أصبح معروفًا عن زيادة الخسائر التي لا يمكن تعويضها للوحدات المسلحة الأوكرانية في منطقة تشاسوف يار، وترتبط هذه الحقيقة بتكثيف الأعمال القتالية وزيادة استخدام القنابل الشديدة الانفجار من قبل القوات الروسية".وفي وقت سابق، قال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلًا عن مصادره الخاصة: "على مدار الـ24 الساعة الماضية، تعرضت نحو 20 منطقة في مقاطعة خاركوف لضربات دقيقة، واستُخدمت في الضربات النارية الطائرات الجوية وطائرات دون طيار والمدفعية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."التمساح" الروسية تدمر المعاقل الأوكرانية على محور سيفيرودونيتسك... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240305/شويغو-الجيش-الروسي-يواصل-دفع-المسلحين-الأوكرانيين-نحو-الغرب-1086671424.html

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