https://sputnikarabic.ae/20240308/إيران-إذا-بدأت-الكويت-استخراج-النفط-والغاز-من-حقل-الدرة-فسنقوم-بإجراء-مماثل-1086799966.html
إيران: إذا بدأت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فسنتخذ إجراء مماثلا
إيران: إذا بدأت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فسنتخذ إجراء مماثلا
سبوتنيك عربي
أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية من حقل الدرة للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذرة من أن طهران ستبدأ... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T14:30+0000
2024-03-08T14:30+0000
2024-03-08T14:31+0000
الكويت
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_40d9457e8ab48607105004cb798916c0.jpg
وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أمس الخميس، على ضرورة حل النزاع حول الملكية عبر الحوار، وفقا لموقع "Iran Front Page".وتقول إيران إن ما يقرب من 40% من حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية لإيران، لكن الكويت قدمت ترسيما حدوديا مختلفًا يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويحرم إيران من أي حق في الحقل.وانتقد نائب الرئيس الإيراني، محمد دهقان، الكويت لعدم طرحها "أي فكرة بناءة حتى الآن"، وإبرامها اتفاقيات مع السعودية بشأن هذه القضية.وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة".في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم، نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش" (الدرة) الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.
https://sputnikarabic.ae/20240202/هل-يؤثر-الخلاف-حول-حقل-الدرة-على-مسار-التقارب-الإيراني-السعودي-1085690762.html
الكويت
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101867/14/1018671458_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_7191caa352e1500023ac76ea62c20360.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران: إذا بدأت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة فسنتخذ إجراء مماثلا
14:30 GMT 08.03.2024 (تم التحديث: 14:31 GMT 08.03.2024)
أكدت إيران أنها تؤمن بالاستخراج "المتكامل والمشترك" مع الكويت والمملكة العربية السعودية من حقل الدرة للغاز المتنازع عليه في الخليج، محذرة من أن طهران ستبدأ التنقيب في الحقل إذا فعلت الكويت ذلك.
وأكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، محمد دهقان، أمس الخميس، على ضرورة حل النزاع حول الملكية عبر الحوار، وفقا لموقع
"Iran Front Page".
وقال: "الدرة هو حقل نفط وغاز وجزء منه ملك لنا، وليس لدينا حدود بحرية مع الكويت، لكننا اكتشفنا الحقل وحفرنا منصات هناك منذ سنوات عديدة دون الاستفادة منه، لذلك لن نخلق توترات مع جيراننا".
وتقول إيران إن ما يقرب من 40% من حقل الغاز يقع في المياه الإقليمية لإيران، لكن الكويت قدمت ترسيما حدوديا مختلفًا يضع الحقل بأكمله ضمن المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية، ويحرم إيران من أي حق في الحقل.
وانتقد نائب الرئيس الإيراني، محمد دهقان، الكويت لعدم طرحها "أي فكرة بناءة حتى الآن"، وإبرامها اتفاقيات مع السعودية بشأن هذه القضية.
وفي مارس 2022، وقعت السعودية والكويت
على اتفاقية لتطوير حقل "الدرة".
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أعلنت الكويت أن حقل "الدرة" النفطي المتنازع عليه في الحد الشرقي من المنطقة المغمورة في بحر الخليج، سيتم تشغيله بالكامل بحلول عام 2029.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شيماء الغنيم، نائبة العضو المنتدب لشركة البترول الكويتية (كويتية)، على وقع تصاعد التأكيدات الإيرانية، بعدم تخلي طهران عن حصتها في الحقل الذي تتقاسمه الكويت والسعودية.
وكان وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد قال في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن بلاده لن تتسامح مع أي انتهاك لحقوقها في حقل "آرش" (الدرة) الذي يعد موضع خلاف بين طهران والكويت.