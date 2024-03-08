https://sputnikarabic.ae/20240308/إيران-تطالب-الأمم-المتحدة-بإسقاط-عضوية-إسرائيل-من-لجنة-المرأة-1086802415.html

إيران تطالب الأمم المتحدة بإسقاط عضوية إسرائيل من لجنة "المرأة"

إيران تطالب الأمم المتحدة بإسقاط عضوية إسرائيل من لجنة "المرأة"

سبوتنيك عربي

دعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة إلى إخراج إسرائيل من لجنة "وضع المرأة" الأممية، وهي هيئة مكونة من 45 دولة مخصصة لتعزيز المساواة بين... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T15:30+0000

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وأوضح المتحدث باسم الوزارة، ناصر كنعاني، عبر منصة "إكس"، أن "العالم يطالب بطرد [إسرائيل] من لجنة وضع المرأة، لقتلها آلاف النساء وارتكابها جرائم ضد الإنسانية من خلال التجويع المنظم للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال، وإلحاق آلام نفسية وعاطفية شديدة بالأمهات اللاتي يشاهدن أطفالهن وهم يموتون ببطء".وجاءت مطالبة وزارة الخارجية الإيرانية بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.وكانت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أصدرت نداء مماثلا، أمس الخميس، قائلة إنه يجب منع إسرائيل من احتلال مقاعد الأمم المتحدة، بعد مقتل أكثر من 9000 امرأة فلسطينية، بينما لم تفعل لجنة الأمم المتحدة شيئا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل نحو 31 ألف قتيل وأكثر 72 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240305/إيران-تطالب-الدول-الإسلامية-باتخاذ-قرار-قوي-ضد-إسرائيل-في-اجتماع-جدة-1086664139.html

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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم