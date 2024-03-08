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https://sputnikarabic.ae/20240308/اكتشاف-ديدان-تتمتع-بخاصية-غير-متوقعة-في-تشيرنوبل-1086798931.html
اكتشاف ديدان تتمتع بخاصية "غير متوقعة" في تشيرنوبل
اكتشاف ديدان تتمتع بخاصية "غير متوقعة" في تشيرنوبل
سبوتنيك عربي
كشف علماء من جامعة نيويورك أن جينات الديدان الموجودة في مدينة تشيرنوبيل، المحظورة بسبب انتشار الإشعاعات النووية، أظهرت أنها عصية على تأثيرات الإشعاع. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T13:54+0000
2024-03-08T13:54+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" العلمية الدراسة التي قارن فيها العلماء الديدان المتواجدة في منطقة التلوث الإشعاعي في مدينة تشيرنوبيل، حيث أشاروا أنه من خلال تحليل الجينات الخاص بهم بحثًا عن آثار الطفرات الحديثة لم يتم العثورعلى أي دليل على وجود صلة بين الطفرات ومستوى الإشعاع في مواقع التجميع.وأوضح العلماء أن اختيار الديدان كموضوع للبحث من خلال انتشار هذه الحيوانات في كل مكان وبساطة جيناتها.وفي هذا الصدد، قالت إحدى مؤلفي البحث صوفيا تينتوري إن "فهم كيفية استجابة الأفراد بشكل مختلف للعوامل البيئية التي تدمر الحمض النووي سيساعدنا على تقييم المخاطر التي نتعرض لها بشكل أفضل".وأضافت بالقول إن الحيوانات التي تعيش في المنطقة المحظورة بمدينة تشيرنوبيل للطاقة النووية فاجأت العلماء أكثر من مرة بميزات مختلفة مرتبطة بمستوى عالٍ من التلوث الإشعاعي للبيئة.وفي وقت سابق، من خلال دراسة عالم الأحياء كارا لوف، أصبح من المعروف أن جينات ذئاب تشيرنوبيل تحميهم من أمراض السرطان المرتبطة بالإشعاع على المدى الطويل.
https://sputnikarabic.ae/20240211/دراسة-ذئاب-تشيرنوبيل-المتحولة-طورت-قدرات-مقاومة-للسرطان-1085960281.html
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علوم
علوم

اكتشاف ديدان تتمتع بخاصية "غير متوقعة" في تشيرنوبل

13:54 GMT 08.03.2024
CC0 / ivabalk / wormsديدان
ديدان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
CC0 / ivabalk / worms
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كشف علماء من جامعة نيويورك أن جينات الديدان الموجودة في مدينة تشيرنوبيل، المحظورة بسبب انتشار الإشعاعات النووية، أظهرت أنها عصية على تأثيرات الإشعاع.
ونشرت مجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" العلمية الدراسة التي قارن فيها العلماء الديدان المتواجدة في منطقة التلوث الإشعاعي في مدينة تشيرنوبيل، حيث أشاروا أنه من خلال تحليل الجينات الخاص بهم بحثًا عن آثار الطفرات الحديثة لم يتم العثورعلى أي دليل على وجود صلة بين الطفرات ومستوى الإشعاع في مواقع التجميع.
وأوضح العلماء أن اختيار الديدان كموضوع للبحث من خلال انتشار هذه الحيوانات في كل مكان وبساطة جيناتها.
ذئب يتجول في منطقة استبعاد تشيرنوبيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2024
مجتمع
دراسة: ذئاب تشيرنوبيل المتحولة طورت قدرات مقاومة للسرطان
11 فبراير, 08:36 GMT
وفي هذا الصدد، قالت إحدى مؤلفي البحث صوفيا تينتوري إن "فهم كيفية استجابة الأفراد بشكل مختلف للعوامل البيئية التي تدمر الحمض النووي سيساعدنا على تقييم المخاطر التي نتعرض لها بشكل أفضل".
وأضافت بالقول إن الحيوانات التي تعيش في المنطقة المحظورة بمدينة تشيرنوبيل للطاقة النووية فاجأت العلماء أكثر من مرة بميزات مختلفة مرتبطة بمستوى عالٍ من التلوث الإشعاعي للبيئة.
وفي وقت سابق، من خلال دراسة عالم الأحياء كارا لوف، أصبح من المعروف أن جينات ذئاب تشيرنوبيل تحميهم من أمراض السرطان المرتبطة بالإشعاع على المدى الطويل.
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