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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعتي-بيلغورود-وفولغوغراد-1086785582.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد
الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، تمكنت من إسقاط وتدمير 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T05:27+0000
2024-03-08T05:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة (فجر اليوم الجمعة)، تم إحباط محاولات النظام الأوكراني لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود، كما دمرت 11 طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا الاتحادية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240308/الدفاع-الروسية-مقاتلات-سو-34-تستهدف-مناطق-محصنة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-أفدييفكا-1086785250.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد

05:27 GMT 08.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، تمكنت من إسقاط وتدمير 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود وفولغوغراد.
وقالت الوزارة في بيان لها: "الليلة (فجر اليوم الجمعة)، تم إحباط محاولات النظام الأوكراني لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات من دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".
وأضافت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية من دون طيار فوق أراضي منطقة بيلغورود، كما دمرت 11 طائرة من دون طيار فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".
القاذفة سو-34 خلال تدريبات قوات الدفاع الجوي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: مقاتلات "سو-34" تستهدف مناطق محصنة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أفدييفكا
05:03 GMT
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية مع روسيا الاتحادية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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