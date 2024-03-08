https://sputnikarabic.ae/20240308/المركزي-الليبي-عجز-بـ7-مليارات-دولار-في-النقد-الأجنبي-خلال--يناير-وفبراير-الماضيين-1086789193.html
المركزي الليبي: عجز بـ7 مليارات دولار في النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير الماضيين
المركزي الليبي: عجز بـ7 مليارات دولار في النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير الماضيين
سبوتنيك عربي
أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريرا رصد فيه أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T09:24+0000
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وأفاد موقع "بوابة الوسط"، اليوم الجمعة، نقلا عن التقرير، بأن "الإيرادات العامة لليبيا، خلال يناير وفبراير الماضيين، بلغت 14 مليارا و336 مليون دينار والنفقات 10 مليارات و923 مليون دينار".وفيما يخص تفاصيل توزيع النفقات، خلال الشهرين، استحوذت الرواتب التي بلغت 10.3 مليار دينار على نحو 94% منها و623 مليون دينار للباب الرابع (الدعم).ولم تسجل أرقام المركزي الليبي أية نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء.وفيما يخص النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى عجز في استخداماته بنحو 7 مليارات دولار، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي 2.9 مليار دولار.وقدرت الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، حتى نهاية فبراير الماضي، بـ 9.9 مليار دولار، ما يعني عجزًا بنحو 7 مليارات دولار، بحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي.
https://sputnikarabic.ae/20240122/خبير-اقتصادي-القطاع-المصرفي-الليبي-أصبح-مجرد-مقار-لبيع-الدولار-وصرف-المرتبات-1085288358.html
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أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار, العالم العربي
المركزي الليبي: عجز بـ7 مليارات دولار في النقد الأجنبي خلال يناير وفبراير الماضيين
أصدر مصرف ليبيا المركزي، تقريرا رصد فيه أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2024.
وأفاد موقع
"بوابة الوسط"، اليوم الجمعة، نقلا عن التقرير، بأن "الإيرادات العامة لليبيا، خلال يناير وفبراير الماضيين، بلغت 14 مليارا و336 مليون دينار والنفقات 10 مليارات و923 مليون دينار".
وفيما يخص تفاصيل توزيع النفقات، خلال الشهرين، استحوذت الرواتب التي بلغت 10.3 مليار دينار على نحو 94% منها و623 مليون دينار للباب الرابع (الدعم).
ولم تسجل أرقام المركزي الليبي أية نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء.
وفيما يخص النقد الأجنبي، أشار التقرير إلى عجز في استخداماته بنحو 7 مليارات دولار، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي 2.9 مليار دولار.
وقدرت الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي، حتى نهاية فبراير الماضي، بـ 9.9 مليار دولار، ما يعني عجزًا بنحو 7 مليارات دولار، بحسب تقرير مصرف ليبيا
المركزي.