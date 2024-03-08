https://sputnikarabic.ae/20240308/بايدن-حل-الدولتين-الضمان-الوحيد-للسلام-بين-إسرائيل-والعرب-بما-فيهم-السعودية-1086784916.html

بايدن: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام بين إسرائيل والعرب بما فيهم السعودية

بايدن: حل الدولتين الضمان الوحيد للسلام بين إسرائيل والعرب بما فيهم السعودية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن "الجيش الأمريكي سيتولى مسؤولية إنشاء ميناء مؤقت على ساحل قطاع غزة، لاستقبال المساعدات دون أن تكون له قوات على... 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T04:48+0000

2024-03-08T04:48+0000

2024-03-08T04:48+0000

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العدوان الإسرائيلي على غزة

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القاهرة- سبوتنيك. وقال بايدن، خلال خطاب "حالة الاتحاد السنوي" أمام الكونغرس: "الليلة، سأوجه الجيش الأمريكي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة، يمكنه استقبال السفن الكبيرة التي تحمل الغذاء والماء والدواء والملاجئ المؤقتة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "رغم إنشاء الميناء يجب على إسرائيل أن تقوم بدورها وأن تسمح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع وأن تضمن عدم وقوع العاملين في المجال الإنساني في مرمى النيران".واستنكر بايدن أن "تكون المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مجرد اعتبار ثانوي أو ورقة مساومة"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تتولى الجهود الدولية لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة"، بحسب قوله.وشدد بايدن على أن "إسرائيل تتحمل عبئًا إضافيًا لأن حماس تختبئ كالجبناء وتعمل بين السكان المدنيين في غزة، لكن إسرائيل تتحمل مسؤولية حماية المدنيين الأبرياء في غزة"، على حد وصفه.وأشار بايدن إلى أنه "بإمكان حماس أن تنهي هذا الصراع اليوم بإطلاق سراح الرهائن والتخلي عن السلاح وتسليم المسؤولين عن أحداث 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)".ونفذت دول عدة، في الآونة الأخيرة، إسقاطات جوية لإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع مع تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، منذ أكتوبر 2023.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 31 ألف قتيل و73 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240308/مسؤولة-أممية-توصيل-المساعدات-إلى-غزة-جوا-أو-بحرا-ليس-بديلا-عن-إيصالاها-برا-1086784407.html

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