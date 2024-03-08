https://sputnikarabic.ae/20240308/زالا-الروسية-تدمر-أنظمة-مدفعية-أوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1086789008.html
"زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
"زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية، باستهداف أنظمة مدفعية أوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T09:09+0000
2024-03-08T09:09+0000
2024-03-08T09:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه "خلال التحليق فوق أراضي الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، اكتشف مشغل الطائرة المسيرة الروسية مدفعي هاوتزر كانا يطلقان النار على المواقع الروسية من منطقة غابات".وأضاف البيان أن مسيرة من طراز "زالا" نجحت باستهداف منظومات مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت متموضعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية. وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو يظهر قيام طائرة مسيرة روسية، باستهداف أنظمة مدفعية أوكرانية، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أنه "خلال التحليق فوق أراضي الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، اكتشف مشغل الطائرة المسيرة الروسية مدفعي هاوتزر كانا يطلقان النار على المواقع الروسية من منطقة غابات".
وأضاف البيان أن مسيرة من طراز "زالا" نجحت باستهداف منظومات مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، كانت متموضعة على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.