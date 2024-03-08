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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/ضابط-أمريكي-سابق-الجيش-الألماني-خذل-الناتو-وشعبه-1086786861.html
ضابط أمريكي سابق: الجيش الألماني خذل الناتو وشعبه
ضابط أمريكي سابق: الجيش الألماني خذل الناتو وشعبه
سبوتنيك عربي
صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الجيش الألماني وضع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مأزق وخذلهما من خلال... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T07:33+0000
2024-03-08T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات ريتر، تعليقا على تسجيل محادثة بين ضباط ألمان حول ضربات محتملة على جسر القرم، قال فيها: "هذه قصة حول كيف تهدد الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث يجب أن أذكر الناس أن البرلمان الألماني، ليس مرة واحدة، بل مرتين، رفض بأغلبية ساحقة فكرة نقل صواريخ كروز من طراز "توروس" من ألمانيا إلى أوكرانيا".وأضاف ريتر، قائلا: "هناك ضباط في الجيش الألماني يحاولون تجاوز وزارة الدفاع الألمانية والمستشار شولتس، وبرلمان البلاد".وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرموتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.جدل في ألمانيا بسبب إخفاء وزير الدفاع تفاصيل حادث "خطير" في البحر الأحمروجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانياوجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.
https://sputnikarabic.ae/20240305/ألمانيا-تعلن-إجراء-تحقيق-تأديبي-للضباط-المشاركين-في-التسجيلات-الصوتية-المسربة-1086674156.html
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العالم
العالم

ضابط أمريكي سابق: الجيش الألماني خذل الناتو وشعبه

07:33 GMT 08.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbisجنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022.
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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صرح ضابط المخابرات السابق في الجيش الأمريكي، سكوت ريتر، بأن الجيش الألماني وضع الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في مأزق وخذلهما من خلال مناقشة الهجوم على الأراضي الروسية.
وجاءت تصريحات ريتر، تعليقا على تسجيل محادثة بين ضباط ألمان حول ضربات محتملة على جسر القرم، قال فيها: "هذه قصة حول كيف تهدد الدول الأوروبية وحلف شمال الأطلسي الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث يجب أن أذكر الناس أن البرلمان الألماني، ليس مرة واحدة، بل مرتين، رفض بأغلبية ساحقة فكرة نقل صواريخ كروز من طراز "توروس" من ألمانيا إلى أوكرانيا".
وأضاف ريتر، قائلا: "هناك ضباط في الجيش الألماني يحاولون تجاوز وزارة الدفاع الألمانية والمستشار شولتس، وبرلمان البلاد".
وفي الأول من مارس/ آذار الجاري، كشفت رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" وشبكة قنوات "آر تي" ووكالة "سبوتنيك" الروسيتين، مارغريتا سيمونيان، عن تفاصيل محتوى التسجيل الصوتي، الذي يكشف عن محادثات لضباط ألمان رفيعي المستوى بشأن هجمات محتملة على جسر القرم.
البرلمان الألماني (البوندستاغ) - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2024
ألمانيا تعلن إجراء تحقيق تأديبي للضباط المشاركين في التسجيلات الصوتية المسربة
5 مارس, 11:54 GMT
برلمانية ألمانية: يتوجب على وزير دفاعنا توضيح صحة التسجيلات الصوتية المسربة حول هجوم القرم
وتظهر التسجيلات أن المحادثة التي تطرق فيها ممثلو الجيش الألماني إلى الضربات على جسر القرم، كانت قد جرت في 19 فبراير/ شباط الماضي.
جدل في ألمانيا بسبب إخفاء وزير الدفاع تفاصيل حادث "خطير" في البحر الأحمر
وجرت النقاشات بين رئيس قسم العمليات والتمارين في قيادة القوات الجوية الألمانية فرانك غريفي، ومفتش القوات الجوية إنغو غيرهارتز، وموظفي مركز العمليات الجوية فينسكه وفروستدت.
وسائل إعلام غربية تشكك بأن توريد صواريخ "توروس" يمكن أن يساعد أوكرانيا
وجاء في التسجيل الصوتي: "أود أن أقول شيئا آخر عن تدمير الجسر، لقد درسنا هذه المسألة بشكل مكثف، ولسوء الحظ، توصلنا إلى نتيجة مفادها بأن الجسر، بسبب حجمه، يشبه المدرج. لذلك، قد لا يتطلب الأمر عشرة أو حتى 20 صاروخًا"، مضيفين بالقول: "يمكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات "توروس" في حال استخدام مقاتلة "رافال" الفرنسية".
وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، بأن محتوى المحادثة بين الضباط الألمان يؤكد التورط المباشر للغرب في الصراع الدائر حول أوكرانيا، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الغرب يجب أن يتحمل مسؤولية الأعمال التدميرية التي خطط لها ونفذها إلى حد كبير.
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