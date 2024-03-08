https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html

"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به". 08.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-08T15:56+0000

2024-03-08T15:56+0000

2024-03-08T15:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار فرنسا

العالم

روسيا

إيمانويل ماكرون

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وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا الذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك

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أخبار فرنسا , العالم, روسيا, إيمانويل ماكرون