عربي
أبو عبيدة: نقاتل العدو الإسرائيلي لليوم 154 ونكبده خسائر كبيرة ولدينا المزيد
Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html
"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به". 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T15:56+0000
2024-03-08T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
العالم
روسيا
إيمانويل ماكرون
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080630966_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_6583b51fb193a194cdeefde7cddb3af5.jpg
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا الذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20240308/ممثل-موسكو-لدى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-كييف-تستخدم-المواد-السامة-ضد-العسكريين-الروس-1086802220.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/02/1080630966_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_fe910c68322556e59243e03bd434e784.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, إيمانويل ماكرون

"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

15:56 GMT 08.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، متحدثا للصحفيين في جنوب فرنسا، 1 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
تابعنا عبر
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سايق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ممثل موسكو لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: كييف تستخدم المواد السامة ضد العسكريين الروس
15:25 GMT
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا الذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:33 GMTЖенщины перед зданием, поврежденным в результате израильской бомбардировки в Рафахе - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... 60 ألف فلسطينية حامل بالقطاع يعانين من سوء التغذيةأمس, 23:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала