https://sputnikarabic.ae/20240308/عدم-استبعاد-الشيء-لا-يعني-القيام-به-ماكرون-يعلق-على-كلامه-بشأن-إرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1086802660.html
"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به". 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T15:56+0000
2024-03-08T15:56+0000
2024-03-08T15:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار فرنسا
العالم
روسيا
إيمانويل ماكرون
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وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا الذي نوقش في أوروبا.وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".الدفاع الروسية تكشف عن خسائر ضخمة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك
https://sputnikarabic.ae/20240308/ممثل-موسكو-لدى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-كييف-تستخدم-المواد-السامة-ضد-العسكريين-الروس-1086802220.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, روسيا, إيمانويل ماكرون
"عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به"... ماكرون يعلق على كلامه بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تعليقا على تصريحه بشأن إمكانية إرسال عسكريين إلى أوكرانيا، أن "عدم استبعاد الشيء لا يعني القيام به".
وأوضح ماكرون للصحفيين في قناة "بي إف إم تي في"، أن "عدم استبعاد شيء ما لا يعني القيام به، أنت تقف أمامي الآن، ولا تتناول الغداء على طاولتك، لكنك لا تستبعد أنك في مرحلة ما ستجلس لتناول الغداء على طاولتك".
وفي وقت سايق، قال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي عقب مؤتمر "دعم أوكرانيا" في العاصمة الفرنسية باريس: "لقد تمت مناقشة كل شيء اليوم بطريقة حرة ومباشرة. اليوم لا يوجد إجماع على إرسال قوات برية (إلى أوكرانيا) بطريقة رسمية، ولكن مع تطور الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء".
وأضاف: "كل شيء ممكن إذا كان مفيدًا لتحقيق هدفنا".
وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الكرملين اطّلع على كلام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول موضوع إرسال عسكريين إلى أوكرانيا الذي نوقش في أوروبا.
وأشار إلى أن عددا من الدول المشاركة في اجتماع باريس تحافظ على "تقييم رصين إلى حد ما للمخاطر المحتملة لمثل هذا العمل والخطر المحتمل للتورط المباشر في صراع ساخن"، مؤكدا أن "هذا بالطبع ليس في مصلحة هذه الدول على الإطلاق. يجب أن يدركوا ذلك".