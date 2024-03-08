https://sputnikarabic.ae/20240308/لحظة-العثور-على-طفلة-مفقودة-في-مستنقع-بالاستعانة-بكاميرا-للتصوير-الحراري-فيديو--1086787799.html
لحظة العثور على طفلة مفقودة في مستنقع بالاستعانة بكاميرا للتصوير الحراري... فيديو
لحظة العثور على طفلة مفقودة في مستنقع بالاستعانة بكاميرا للتصوير الحراري... فيديو
سبوتنيك عربي
عثرت الشرطة الأمريكية على طفلة فُقدت في أحد المستنقعات المغطاة بالأشجار الكثيفة في ولاية فلوريدا، بالاستعانة بمروحية زودت بكاميرا مخصصة للتصوير الحراري. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T08:18+0000
2024-03-08T08:18+0000
2024-03-08T08:29+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/08/1086787870_0:0:1477:832_1920x0_80_0_0_21025f2ec6b834ef311859fd53c3c532.jpg
وأبلغ عن اختفاء الطفلة، المصابة بالتوحد، من منزلها في تامبا، بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل من يوم الاثنين الماضي.وتمكنت عناصر الشرطة من العثور على الطفلة، خلال وقت قصير، بحالة جيدة وإعادتها إلى عائلتها، التي سمحت بنشر مقاطع فيديو للحظة العثور عليها.لحظة سقوط إطار طائرة "بوينغ" على متنها 249 شخصا بعد ثوان من إقلاعها... فيديولحظة إنقاذ طاقم سفينة بعد استهدافها بطائرة مسيرة في خليج عدن... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/08/1086787870_137:0:1341:903_1920x0_80_0_0_1a7c8ccbb882338258b45beb202539cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
لحظة العثور على طفلة مفقودة في مستنقع بالاستعانة بكاميرا للتصوير الحراري... فيديو
08:18 GMT 08.03.2024 (تم التحديث: 08:29 GMT 08.03.2024)
عثرت الشرطة الأمريكية على طفلة فُقدت في أحد المستنقعات المغطاة بالأشجار الكثيفة في ولاية فلوريدا، بالاستعانة بمروحية زودت بكاميرا مخصصة للتصوير الحراري.
وأبلغ عن اختفاء الطفلة، المصابة بالتوحد، من منزلها في تامبا، بعد الساعة الخامسة مساءً بقليل من يوم الاثنين الماضي.
وتم استدعاء وحدة الطيران التابعة للشرطة للكشف عن مكان وقوع الحادث وبدء عمليات البحث.
وتمكنت عناصر الشرطة من العثور على الطفلة، خلال وقت قصير، بحالة جيدة وإعادتها إلى عائلتها، التي سمحت بنشر مقاطع فيديو للحظة العثور عليها.