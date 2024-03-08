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https://sputnikarabic.ae/20240308/لحظة-سقوط-إطار-طائرة-بوينغ-على-متنها-249-شخصا-بعد-ثوان-من-إقلاعها-فيديو-1086787306.html
لحظة سقوط إطار طائرة "بوينغ" على متنها 249 شخصا بعد ثوان من إقلاعها... فيديو
لحظة سقوط إطار طائرة "بوينغ" على متنها 249 شخصا بعد ثوان من إقلاعها... فيديو
سبوتنيك عربي
وث~ق مقطع فيديو، لحظة سقوط إطار طائرة ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 777" في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد ثوان من إقلاعها. 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T08:03+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، كانت متجهة من سان فرانسيسكو إلى اليابان، فقدت إطارا من إطاراتها عند الإقلاع.وقال مسؤولون في المطار إن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضرارا بالعديد من السيارات، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس، حيث هبطت.وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز"، أن "235 راكبا و10 مضيفات و4 طيارين، كانوا على متن الطائرة، ولم يصب أحد منهم بأذى".وأوضحت الشركة أنه "هناك 6 إطارات في كل دعامة للهبوط في طائرة "بوينغ 777"، وهي مصممة لتهبط الطائرة بأمان حتى في حالة فقدان أو تلف بعضها".
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لحظة سقوط إطار طائرة "بوينغ" على متنها 249 شخصا بعد ثوان من إقلاعها... فيديو

08:03 GMT 08.03.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANطائرة بوينغ
طائرة بوينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2024
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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وث~ق مقطع فيديو، لحظة سقوط إطار طائرة ركاب أمريكية من طراز "بوينغ 777" في مطار سان فرانسيسكو الدولي بعد ثوان من إقلاعها.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس الخميس، أن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية، كانت متجهة من سان فرانسيسكو إلى اليابان، فقدت إطارا من إطاراتها عند الإقلاع.
وقال مسؤولون في المطار إن الإطار سقط في موقف للسيارات يستخدمه موظفو المطار وألحق أضرارا بالعديد من السيارات، قبل أن يتم تحويل الطائرة إلى مطار لوس أنجلوس، حيث هبطت.
وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز"، أن "235 راكبا و10 مضيفات و4 طيارين، كانوا على متن الطائرة، ولم يصب أحد منهم بأذى".
وأوضحت الشركة أنه "هناك 6 إطارات في كل دعامة للهبوط في طائرة "بوينغ 777"، وهي مصممة لتهبط الطائرة بأمان حتى في حالة فقدان أو تلف بعضها".
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