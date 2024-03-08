https://sputnikarabic.ae/20240308/ممثل-موسكو-لدى-منظمة-حظر-الأسلحة-الكيميائية-كييف-تستخدم-المواد-السامة-ضد-العسكريين-الروس-1086802220.html
ممثل موسكو لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: كييف تستخدم المواد السامة ضد العسكريين الروس
ممثل موسكو لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: كييف تستخدم المواد السامة ضد العسكريين الروس
سبوتنيك عربي
صرح ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف يستخدم ضد العسكريين والمسؤولين الروس مجموعة واسعة من... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T15:25+0000
2024-03-08T15:25+0000
2024-03-08T15:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وأضاف تارابرين خلال الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أن "نظام كييف يستخدم مجموعة واسعة من المواد الكيميائية السامة ضد الأفراد والمسؤولين العسكريين الروس، التي تتكون من الأسمدة والمبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف الكاوية ومنتجات الطلاء والورنيش إلى السموم الحيوية والمواد الكيميائية المدرجة في قوائم اتفاقية منظمة الأسلحة الكيميائية".وقال تارابرين خلال الجلسة، إن توريد المواد الكيميائية السامة يتم من قبل القيمين الغربيين على كييف، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا."زالا" الروسية تدمر أنظمة مدفعية أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240308/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-ضخمة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-1086795309.html
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روسيا, العالم
ممثل موسكو لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: كييف تستخدم المواد السامة ضد العسكريين الروس
صرح ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فلاديمير تارابرين، اليوم الجمعة، بأن نظام كييف يستخدم ضد العسكريين والمسؤولين الروس مجموعة واسعة من المواد الكيميائية السامة، التي زودته بها الجهات الغربية.
وأضاف تارابرين خلال الدورة 105 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أن "نظام كييف يستخدم مجموعة واسعة من المواد الكيميائية السامة ضد الأفراد والمسؤولين العسكريين الروس، التي تتكون من الأسمدة والمبيدات الحشرية ومنتجات التنظيف الكاوية ومنتجات الطلاء والورنيش إلى السموم الحيوية والمواد الكيميائية المدرجة في قوائم اتفاقية منظمة الأسلحة الكيميائية".
وقال تارابرين خلال الجلسة، إن توريد المواد الكيميائية السامة يتم من قبل القيمين الغربيين على كييف، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إلى أن التحقيق في حالات استخدام المواد الكيميائية السامة من قبل الجانب الأوكراني يتم وفقا لمتطلبات اتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام مختبرات ميدانية وثابتة تجعل من الممكن تحديد نوع المركب الكيميائي بشكل موثوق، وكذلك تحديد بلد المنشأ.
وأضاف الممثل الدائم أنه يتم إجراء تحليل متعمق للعينات في مختبر التحليل الكيميائي التابع للمركز العلمي السابع والعشرين لقوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي التابع لوزارة الدفاع في الاتحاد الروسي، وهو مختبر مخصص لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عامين على بدء العملية العسكرية الخاصة، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.