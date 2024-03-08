https://sputnikarabic.ae/20240308/هروب-مرافقيه-سرايا-القدس-تنشر-تسجيلا-لقنص-أحد-الضباط-الإسرائيليين--فيديو-1086799045.html
"هروب مرافقيه"... "سرايا القدس" تنشر تسجيلا لقنص أحد الضباط الإسرائيليين ... فيديو
"هروب مرافقيه"... "سرايا القدس" تنشر تسجيلا لقنص أحد الضباط الإسرائيليين ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، تسجيلا مصورا لما قالت إنه لقنص ضابط إسرائيلي شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهروب... 08.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-08T13:47+0000
2024-03-08T13:47+0000
2024-03-08T13:49+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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وتوضح المشاهد لحظة قنص الضابط الإسرائيلي، وتحقيق إصابة مباشرة، وهروب بعض المرافقين له، ومحاولة بعضهم الآخر سحبه.وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم الأحد 3 مارس/ آذار الجاري، تفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية، واستهداف آليتين إسرائيليتين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين."القسام" تعلن ضرب مركز قيادة لإسرائيل و"سرايا القدس" تستهدف قوتين عسكريتين... فيديووردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 30 ألف قتيل وأكثر من 72 ألف مصاب بين سكان القطاع.الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات جوية على مبنيين تابعين لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
https://sputnikarabic.ae/20240308/الأردن-يرد-على-تلميح-إسرائيل-بعدم-تمديد-اتفاقية-المياه-1086795107.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, رصد عسكري
"هروب مرافقيه"... "سرايا القدس" تنشر تسجيلا لقنص أحد الضباط الإسرائيليين ... فيديو
13:47 GMT 08.03.2024 (تم التحديث: 13:49 GMT 08.03.2024)
نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، تسجيلا مصورا لما قالت إنه لقنص ضابط إسرائيلي شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة، وهروب مرافقيه.
وتوضح المشاهد لحظة قنص الضابط الإسرائيلي، وتحقيق إصابة مباشرة، وهروب بعض المرافقين له، ومحاولة بعضهم الآخر سحبه.
وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، يوم الأحد 3 مارس/ آذار الجاري، تفجير مبنى تحصنت به قوة إسرائيلية، واستهداف آليتين إسرائيليتين في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح.
وقالت سرايا القدس، في بيان، اليوم الأحد، إنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في منطقة عبسان الكبيرة بمدينة خانيونس.. أكد مجاهدونا استهداف آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "آربي جي" وتفجير مبنى تم تفخيخه مسبقا تحصنت به قوة صهيونية أوقعتهم بين قتيل وجريح".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 30 ألف قتيل وأكثر من 72 ألف مصاب بين سكان القطاع.