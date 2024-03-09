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https://sputnikarabic.ae/20240309/ألمانيا-تعتزم-بناء-ملاجئ-جديدة-في-البلاد-1086818475.html
ألمانيا تعتزم بناء ملاجئ جديدة في البلاد
ألمانيا تعتزم بناء ملاجئ جديدة في البلاد
سبوتنيك عربي
دعا رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية، أندريه بيرغير، سلطات البلاد إلى استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو على مدى السنوات العشر المقبلة لضمان الأمن... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T12:30+0000
2024-03-09T12:30+0000
العالم
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وقال بيرغير، خلال مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية، إنه "خلال الحرب الباردة، كان لدى ألمانيا أكثر من 2000 ملجأ، حيث لم يتبق منها سوى 600 ملجأ، والتي يمكن أن توفر الحماية لنحو 500 ألف شخص".وتابع بيرغير قائلا: "هناك حاجة ملحة لإعادة الملاجئ التي تم إيقاف تشغيلها إلى الاستخدام مرة أخرى".كما أكد بيرغير أن "الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن مليار يورو سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لحماية المدنيين"، مضيفا أن "تعزيز القدرات على البقاء مهمة مشتركة للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والبلديات".وأشار رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية إلى ضرورة استعادة وظائف أنظمة الإنذار وصفارات الإنذار في ألمانيا.وكشفت صحيفة صربية، اليوم السبت، عن خطط ألمانية تتحضر من خلالها للحرب ضد روسيا.وذكرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أنه "لا يخفي الألمان حقيقة أنهم يستعدون لحرب، ظاهريًا حرب دفاعية، ويجب عليهم الاستثمار في كل شيء بدءًا من الذخيرة وحتى كل شيء آخر على نطاق واسع، بما في ذلك في مجال النقل والطائرات والدفاع الجوي وأنظمة القيادة والسيطرة ومنصات الاستطلاع والأقمار الصناعية".وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يقوم الألمان بتصعيد الصراع لإنقاذ حكومة كييف من الانهيار من خلال إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى ووحدة لصيانتها واستخدامها في أوكرانيا، على الرغم من ادعاءات السياسيين بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا.وتابعت الصحيفة: "سوف يرسلونهم ويرسلون جنودًا، ويخفون كل شيء بالطريقة نفسها التي فعلوا بها مع اتفاقيات مينسك، الموقعة فقط لكسب الوقت حتى تصبح ألمانيا أكثر استعدادًا للحرب".
https://sputnikarabic.ae/20240309/صحيفة-ألمانيا-تتجهز-للحرب-ضد-روسيا-1086812891.html
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ألمانيا تعتزم بناء ملاجئ جديدة في البلاد

12:30 GMT 09.03.2024
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مدينة برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
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دعا رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية، أندريه بيرغير، سلطات البلاد إلى استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو على مدى السنوات العشر المقبلة لضمان الأمن الداخلي للمدن، بما في ذلك بناء الملاجئ.
وقال بيرغير، خلال مقابلة مع مجموعة "فونكي" الإعلامية، إنه "خلال الحرب الباردة، كان لدى ألمانيا أكثر من 2000 ملجأ، حيث لم يتبق منها سوى 600 ملجأ، والتي يمكن أن توفر الحماية لنحو 500 ألف شخص".
وتابع بيرغير قائلا: "هناك حاجة ملحة لإعادة الملاجئ التي تم إيقاف تشغيلها إلى الاستخدام مرة أخرى".
جنود من لواء المشاة الميكانيكي 41 الألماني في الجيش الألماني يشاركون في مناورة عسكرية في ساحة تدريب غايزيوناي على بعد 130 كيلومترًا غرب العاصمة فيلنيوس، ليتوانيا ، 8 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: ألمانيا تتجهز للحرب ضد روسيا
07:40 GMT
كما أكد بيرغير أن "الحكومة الفيدرالية بحاجة إلى تخصيص ما لا يقل عن مليار يورو سنويا على مدى السنوات العشر المقبلة لحماية المدنيين"، مضيفا أن "تعزيز القدرات على البقاء مهمة مشتركة للحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والبلديات".
وأشار رئيس رابطة المدن والبلديات الألمانية إلى ضرورة استعادة وظائف أنظمة الإنذار وصفارات الإنذار في ألمانيا.
وكشفت صحيفة صربية، اليوم السبت، عن خطط ألمانية تتحضر من خلالها للحرب ضد روسيا.
وذكرت صحيفة "بوليتيكا" الصربية أنه "لا يخفي الألمان حقيقة أنهم يستعدون لحرب، ظاهريًا حرب دفاعية، ويجب عليهم الاستثمار في كل شيء بدءًا من الذخيرة وحتى كل شيء آخر على نطاق واسع، بما في ذلك في مجال النقل والطائرات والدفاع الجوي وأنظمة القيادة والسيطرة ومنصات الاستطلاع والأقمار الصناعية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن يقوم الألمان بتصعيد الصراع لإنقاذ حكومة كييف من الانهيار من خلال إرسال صواريخ "توروس" بعيدة المدى ووحدة لصيانتها واستخدامها في أوكرانيا، على الرغم من ادعاءات السياسيين بأنهم لن يفعلوا ذلك أبدًا.
وتابعت الصحيفة: "سوف يرسلونهم ويرسلون جنودًا، ويخفون كل شيء بالطريقة نفسها التي فعلوا بها مع اتفاقيات مينسك، الموقعة فقط لكسب الوقت حتى تصبح ألمانيا أكثر استعدادًا للحرب".
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