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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/إسكندر-الروسي-يقصي-إس-300-تابعة-لنظام-كييف-بضربة-قاضية-فيديو-1086817894.html
"إسكندر" الروسي يقصي "إس-300" تابعة لنظام كييف بضربة قاضية... فيديو
"إسكندر" الروسي يقصي "إس-300" تابعة لنظام كييف بضربة قاضية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وازرة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لتدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوكروفسك في دونيتسك بضربة... 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T11:52+0000
2024-03-09T11:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة استهداف صاروخ "إسكندر" لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية تابعة لنظام كييف من طراز "ميغ – 29"، و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240309/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-طائرة-ميغ---29-و197-مسيرة-أوكرانية-خلال-24-ساعة--1086816545.html
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روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

"إسكندر" الروسي يقصي "إس-300" تابعة لنظام كييف بضربة قاضية... فيديو

11:52 GMT 09.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صواريخ "إسكندر" التكتيكية العملياتية
منظومة صواريخ إسكندر التكتيكية العملياتية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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نشرت وازرة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لتدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوكروفسك في دونيتسك بضربة دقيقة بواسطة صاروخ من نوع "إسكندر".
وتبين المشاهد لحظة استهداف صاروخ "إسكندر" لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية تابعة لنظام كييف من طراز "ميغ – 29"، و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بقصف مستودعات الذخيرة التابعة للواء "43"، واللواء الميكانيكي 47" التابعين للقوات المسلحة الأوكرانيةـ وكذلك تم قصف نقطة المراقبة التابعة للواء الهجومي "126" والمختص بأنظمة المراقبة للطائرات من دون طيار في منطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه".
كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ-29" تابعة لسلاح الجو الأوكراني في منطقة كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة "ميغ - 29" و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة
11:13 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
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