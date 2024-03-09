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https://sputnikarabic.ae/20240309/الجهاد-الإسلامي-تعلن-أنها-ستواصل-الهجمات-ضد-إسرائيل-خلال-شهر-رمضان-1086813692.html
"الجهاد الإسلامي" تعلن أنها ستواصل الهجمات ضد إسرائيل خلال شهر رمضان
"الجهاد الإسلامي" تعلن أنها ستواصل الهجمات ضد إسرائيل خلال شهر رمضان
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T08:06+0000
2024-03-09T08:06+0000
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وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة "المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل".وأكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين."سرايا القدس" تعلن تفجير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية جنوبي غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريحويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.
https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

"الجهاد الإسلامي" تعلن أنها ستواصل الهجمات ضد إسرائيل خلال شهر رمضان

08:06 GMT 09.03.2024
© AP Photo / Adel Hanaملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي
ملثمون فلسطينيون من سرايا القدس الجناح العسكري لجماعة الجهاد الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AP Photo / Adel Hana
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أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان.
وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة "المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"

وأضافت: "على المحتل وداعميه أن يحضروا أنفسهم جيداً لما ينتظرهم خلال الشهر المبارك، شهر البطولات والفتوحات والانتصارات".

وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"
07:36 GMT
وأكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".
واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.
بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين.
"سرايا القدس" تعلن تفجير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية جنوبي غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريح
ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.
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