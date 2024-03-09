https://sputnikarabic.ae/20240309/الجهاد-الإسلامي-تعلن-أنها-ستواصل-الهجمات-ضد-إسرائيل-خلال-شهر-رمضان-1086813692.html

"الجهاد الإسلامي" تعلن أنها ستواصل الهجمات ضد إسرائيل خلال شهر رمضان

"الجهاد الإسلامي" تعلن أنها ستواصل الهجمات ضد إسرائيل خلال شهر رمضان

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم السبت، أنها ستواصل ضرباتها وهجماتها ضد إسرائيل خلال شهر رمضان. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T08:06+0000

2024-03-09T08:06+0000

2024-03-09T08:06+0000

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وقالت الحركة في بيان إن ذلك يأتي نتيجة "المحرقة المتواصلة ضد الأطفال والنساء في غزة، والجرائم العدوانية ضد شعبنا في الضفة، والإجراءات التي يتحضر الاحتلال لفرضها بحق من يعتزمون الصلاة والاعتكاف في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان"وأمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن التوصل لوقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة بحلول شهر رمضان "يبدو أمرا صعبا".وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، عبر بايدن عن قلقه "الشديد" من العنف الذي يمكن أن يندلع في القدس الشرقية خلال رمضان ما لم يتم التوصل لهدنة.وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أعلنت الأربعاء الماضي، أنها "ستواصل التفاوض عبر الأخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل".وأكدت حماس أنها "أبدت المرونة المطلوبة بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للحرب".واتهمت إسرائيل بـ"التهرب" من هذا الاتفاق، خاصة فيما يتعلق بالوقف الدائم لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب من القطاع وتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني.بدورها، أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريبا، والإفراج عن جميع المحتجزين."سرايا القدس" تعلن تفجير مبنى تتحصن فيه قوة إسرائيلية جنوبي غزة وإيقاع عسكرييها بين قتيل وجريحويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 5 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار.

https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html

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