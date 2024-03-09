https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الفرنسي-يعلن-تدمير-4-طائرات-مسيرة-قتالية-في-خليج-عدن-1086817571.html

الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة قتالية في خليج عدن

الجيش الفرنسي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة قتالية في خليج عدن

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الفرنسي، اليوم السبت، عن تدمير 4 طائرات مسيرة قتالية كانت متجهة نحو البعثة الأوروبية "أسبيدس" في خليج عدن. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T11:35+0000

2024-03-09T11:35+0000

2024-03-09T11:35+0000

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وقال الجيش الفرنسي في بيان إنه "في صباح يوم 9 مارس/ آذار 2024، رصدت فرقاطة متعددة المهام كانت تقوم بدوريات في خليج عدن، في إطار البعثة الأوروبية "أسبيدس"، أربع طائرات مسيرة مقاتلة كانت متجهة نحوها"، مشيرا إلى أنه "تم تدمير هذه الطائرات المسيرة من قبل الفرقاطة والمقاتلات الفرنسية".وأشار البيان إلى أن "هذا الإجراء الدفاعي ساهم بشكل مباشر في حماية سفينة الشحن ترو كونفيدنس التي ترفع علم باربادوس، والتي تعرضت للقصف في 6 مارس ويجري قطرها، بالإضافة إلى السفن التجارية الأخرى التي تمر بالمنطقة".وأعلنت جماعة "أنصار الله" في اليمن، اليوم السبت، "تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين ضد مدمرات وسفن أمريكية".وأضاف أن "العملية الأولى استهدفت سفينة "PROPEL FORTUNE" الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة"، متابعا: "العملية الثانية استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بـ37 طائرة مسيرة".وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، في وقت سابق اليوم، أنها أسقطت 15 طائرة مسيرة خلال إحباط هجوم واسع النطاق نفذته جماعة "أنصار الله" اليمنية، صباح اليوم في البحر الأحمر وخليج عدن.وأصدرت "سنتاكوم" بيانا نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس": "بين الساعة 4 صباحًا و6:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء)، نفذ الإرهابيون الحوثيون المدعومون من إيران هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة في البحر الأحمر وخليج عدن".وفي وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على إطلاق العملية البحرية العسكرية "أسبيدس" في البحر الأحمر، لمواجهة هجمات "أنصار الله" في المنطقة، مؤكدًا أن "الهدف من هذه العملية الأمنية البحرية الدفاعية هو استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج".وفي 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجومًا واسعًا على مواقع "أنصار الله" في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي."أنصار الله": العالم يجمع على إجرام ووحشية ما تشهده غزة ما عدا أمريكا وبريطانيا

https://sputnikarabic.ae/20240309/أنصار-الله-تعلن-تنفيذ-عمليتين-عسكريتين-ضد-سفينة-وعدد-من-المدمرات-الأمريكية--1086813499.html

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العالم العربي, أنصار الله, أخبار فرنسا , غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى