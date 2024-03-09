عربي
https://sputnikarabic.ae/20240309/الخارجية-الفلسطينية-نطالب-بترجمة-الإجماع-الدولي-والأمريكي-على-حل-الدولتين-إلى-أفعال-1086815253.html
الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال
الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورا حاسما في حماية حل الدولتين". 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T09:36+0000
2024-03-09T09:36+0000
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/81/1020668115_0:21:1242:720_1920x0_80_0_0_1da383e95f30cab043d0f4817cdbd211.jpg
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال وخطوات عملية تكفل حمايته من التغول الاستيطاني".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102066/81/1020668115_0:0:1242:932_1920x0_80_0_0_5f6e9ac8384bd18046bdcd8564f4e32c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال

09:36 GMT 09.03.2024
© s-palestine.netوزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© s-palestine.net
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورا حاسما في حماية حل الدولتين".
وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال وخطوات عملية تكفل حمايته من التغول الاستيطاني".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
بايدن: التوصل لهدنة في غزة قبل رمضان "يبدو صعبا"
07:36 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وقف الحرب بحلول رمضان "يبدو صعبا"06:35 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتالأمس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала