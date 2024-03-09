https://sputnikarabic.ae/20240309/الخارجية-الفلسطينية-نطالب-بترجمة-الإجماع-الدولي-والأمريكي-على-حل-الدولتين-إلى-أفعال-1086815253.html

الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال

الخارجية الفلسطينية: نطالب بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، أن "نيل دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يلعب دورا حاسما في حماية حل الدولتين". 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T09:36+0000

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وطالبت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، "بترجمة الإجماع الدولي والأمريكي على حل الدولتين إلى أفعال وخطوات عملية تكفل حمايته من التغول الاستيطاني".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن نحو 31 ألف قتيلا وأكثر من 70 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240309/بايدن-التوصل-لهدنة-في-غزة-قبل-رمضان-يبدو-صعبا-1086812737.html

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