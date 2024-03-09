https://sputnikarabic.ae/20240309/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو-1086814335.html
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مشاهد لقيام المدفعية الروسية بتدمير مواقع ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T08:24+0000
2024-03-09T08:24+0000
2024-03-09T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام أطقم المدفعية الروسية من طراز "دي-20" بتدمير معقل ومخبأ للأفراد تابعين للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وتم تعديل الضربات بالتنسيق مع مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مشاهد لقيام المدفعية الروسية بتدمير مواقع ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام أطقم المدفعية الروسية من طراز "دي-20" بتدمير معقل ومخبأ للأفراد تابعين للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وتم تعديل الضربات بالتنسيق مع مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.