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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/المدفعية-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-دونيتسك-فيديو-1086814335.html
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مشاهد لقيام المدفعية الروسية بتدمير مواقع ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T08:24+0000
2024-03-09T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهرت اللقطات المنشورة قيام أطقم المدفعية الروسية من طراز "دي-20" بتدمير معقل ومخبأ للأفراد تابعين للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وتم تعديل الضربات بالتنسيق مع مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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المدفعية الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه دونيتسك... فيديو

08:24 GMT 09.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم السبت، مشاهد لقيام المدفعية الروسية بتدمير مواقع ومعاقل تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على محور دونيتسك.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام أطقم المدفعية الروسية من طراز "دي-20" بتدمير معقل ومخبأ للأفراد تابعين للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك، وتم تعديل الضربات بالتنسيق مع مشغلي الطائرات المسيرة الروسية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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