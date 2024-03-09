https://sputnikarabic.ae/20240309/بسنت-ودعاء-فتاتان-مصريتان-تبحثان-عن-الأسر-المتعففة-في-القاهرة-لمساعدتهم-صور-1086828126.html

بسنت ودعاء.. فتاتان مصريتان تبحثان عن الأسر المتعففة في القاهرة لمساعدتهم.. صور وفيديو

بسنت ودعاء.. فتاتان مصريتان تبحثان عن الأسر المتعففة في القاهرة لمساعدتهم.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

بين أحياء القاهرة العتيقة بمنطقة السيدة زينب، تتجول بسنت علي، ودعاء رمضان، وأعضاء مبادرة "بنات الخير" بحثا عن المتعففين وراء أبوابهم المغلقة، يمدوا لهم يد... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T17:21+0000

2024-03-09T17:21+0000

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رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشارع المصري هذا العام، حرصت العديد من المبادرات الخيرية على مواصلة عملها، على نطاق واسع، من ضمنها "مبادرة بنات الخير" التي تهدف لمساعدة المتعففين.تحرص بسنت التي تعمل في مجال الإخراج المسرحي، وصديقتها الممثلة دعاء رمضان، على البحث عن الأسر المتعففة، من خلال عمليات التقصي، وبمساعدة أعضاء المبادرة في المناطق المختلفة، لضمان أحقية الأسر، وكذلك الوصول إليهم بشكل سري دون المجاهرة بالمساعدات.انخفض عدد الحقائب الرمضانية عن العام الماضي إلى ما يقرب من 50 في المئة، حيث وزعت المبادرة العام الماضي أكثر من 600 حقيبة، فيما اقتصر العدد العام الحالي على نحو 350 حقيبة.من المستهدف؟ تستهدف المبادرة الخيرية التي تتمركز في القاهرة وتصل إلى مناطق أخرى، فئة لم ينتبه لها البعض خاصة في إطار المساعدات التي يتم تقديمها، إذ تحرص على الوصول إلى الأسر المتعففة التي لا تخرج للشارع وتمد يدها، أو تذهب لجمعية خيرية لتسجل اسمها من أجل الحصول على مساعدات.بنات الخير"بنات الخير" مبادرة شبابية أسستها بسنت علي ودعاء رمضان، قبل سنوات، لمساعدة الأسر المتعففة، من خلال البحث عن هذه الأسر بين أحياء القاهرة، خلف الأبواب المغلقة.في حديثها مع "سبوتنيك"، توضح دعاء أن الأوضاع الاقتصادية أثرت بشكل عام على المبادرة، فأصبحت تكلفة "حقيبة رمضان" نحو 450 جنيها، باستثناء البروتين، بدلا من 300 جنيه هي قيمة التكلفة العام الماضي.وتابعت: "إضافة فرخة للحقيبة الواحدة يجعل تكلفتها نحو 600 جنيها، الأمر الذي انعكس على عدد الأسر المستفيدة من المبادرة".المتطوعونوفق مؤسسة المبادرة فإن نحو 15 شخصا هم أعضاء المبادرة من المتطوعين لتعبئة المواد الغذائية والإشراف على تنظيمها وتنسيقها ومن ثم توصيلها حتى منزل الأسر المتعففة.ويقوم أعضاء المبادرة بشراء المنتجات من تجار الجملة، ومن ثم إعداد الحقائب بجهد شخصي لتوفير المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المتجر، والاستفادة منها في إعداد حقائب رمضانية بشكل أكبر من أجل استفادة عدد كبير.ولفتت إلى أن المبادرة تحرص على أن يقوم بعض الأعضاء بتوصيل المساعدات الغذائية دون غيرهم، وأنهم على معرفة بالأسر المتعففة والتي ترفض استلام أي مساعدات من أي أشخاص لا يعرفونهم، حرصا على صورتهم في المنطقة.أهداف التطوعتقول منة الله عادل السيد، متطوعة في مبادرة "بنات الخير"، إن ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على عدد الحالات المستفيدة بشكل عام، لكن المبادرة حرصت على الوصول لكل الحالات التي تستحق المساعدات ضمن قوائم المبادرة.وأضافت أن المبادرة لا يقتصر عملها على المساعدات الغذائية، بل تقوم بتوفير الأدوية والمساعدة في تجهيز العرائس الأيتام، وكذلك فيما يتعلق بالحالات المرضية التي تحتاج عمليات جراحية طارئة.ولفتت، في حديثها مع "سبوتنيك"، إلى أن الحالات التي تضيفها المبادرة للقائمة تأتي بعد بحث دقيق من أعضاء المبادرة، بحيث تتأكد من استحقاق الحالة، خاصة أن المبادرة تقوم بإرسال المساعدات بصورة خاصة لا تؤثر على وضع الأسرة في المنطقة.وأشارت إلى أن بعض المتبرعين يمكن أن ينقطعوا عن المساعدات التي يرسلونها، بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن في الكثير من الحالات تجد المبادرة متبرعين جدد. بشأن التطوع ضمن أعضاء المبادرة تقول منة: "نحن بحاجة لعمل الخير، منذ 8 سنوات أواصل العمل في المبادرة، وأشعر دائما بحاجتي لعمل الخير، خاصة في ظل الأمل الذي تعلقه مئات الحالات على المبادرة التي تسخر جهدها لتوفير الكثير من الخدمات، سواء المساعدات الغذائية، أو تجهيز العرائس، وكذلك كفالة الأيتام".وتشير منة إلى أن أعضاء المبادرة يحرصون على الإعداد الجيد للمتطوعين خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأسر المتعففة، والمرضى والأيتام، بحيث لا يصدر من المتطوع أي تصرف يشعر الحالة بالعوز أو الإهانة، بل يتم التعامل بكل تقدير للحالات المتعففة وكذلك المرضى.

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