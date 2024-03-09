https://sputnikarabic.ae/20240309/بولندا-تقرر-فرض-حظر-على-استيراد-المنتجات-من-روسيا-1086811832.html

بولندا تقرر فرض حظر على استيراد المنتجات من روسيا

بولندا تقرر فرض حظر على استيراد المنتجات من روسيا

سبوتنيك عربي

تبنى مجلس النواب البولندي، يوم أمس الجمعة، قرارا يفرض حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا وبيلاروسيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T06:21+0000

2024-03-09T06:21+0000

2024-03-09T06:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت وسائل إعلام بولندية أن القرار حظي بتأييد كافة الكتل السياسية البرلمانية البولندية.وأصدر البرلمان البولندي بيانا جاء فيه أنه تم حظر استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا، لأن الاستمرار في استيراد هذه المنتجات يسهم في جلب دخل ضخم للمنتجين والتجار في هذين البلدين.وأعلنت الوثيقة البولندية عن ما وصفته بـ"التزام أخلاقي" بوقف التجارة التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز روسيا، وبيلاروسيا التي تدعمها، في ظل الصراع في أوكرانيا.وفي الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (نحو 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.

https://sputnikarabic.ae/20221215/بولندا-وليتوانيا-تقترحان-تمديد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-مرة-في-السنة-وليس-مرة-كل-6-أشهر--1071247485.html

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