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Военнослужащие полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240309/بولندا-تقرر-فرض-حظر-على-استيراد-المنتجات-من-روسيا-1086811832.html
بولندا تقرر فرض حظر على استيراد المنتجات من روسيا
بولندا تقرر فرض حظر على استيراد المنتجات من روسيا
سبوتنيك عربي
تبنى مجلس النواب البولندي، يوم أمس الجمعة، قرارا يفرض حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا وبيلاروسيا. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T06:21+0000
2024-03-09T06:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت وسائل إعلام بولندية أن القرار حظي بتأييد كافة الكتل السياسية البرلمانية البولندية.وأصدر البرلمان البولندي بيانا جاء فيه أنه تم حظر استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا، لأن الاستمرار في استيراد هذه المنتجات يسهم في جلب دخل ضخم للمنتجين والتجار في هذين البلدين.وأعلنت الوثيقة البولندية عن ما وصفته بـ"التزام أخلاقي" بوقف التجارة التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز روسيا، وبيلاروسيا التي تدعمها، في ظل الصراع في أوكرانيا.وفي الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (نحو 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.
https://sputnikarabic.ae/20221215/بولندا-وليتوانيا-تقترحان-تمديد-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-مرة-في-السنة-وليس-مرة-كل-6-أشهر--1071247485.html
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العالم
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بولندا تقرر فرض حظر على استيراد المنتجات من روسيا

06:21 GMT 09.03.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصوروارسو
وارسو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تبنى مجلس النواب البولندي، يوم أمس الجمعة، قرارا يفرض حظرا على استيراد المنتجات الزراعية والغذائية من روسيا وبيلاروسيا.
وذكرت وسائل إعلام بولندية أن القرار حظي بتأييد كافة الكتل السياسية البرلمانية البولندية.
وأصدر البرلمان البولندي بيانا جاء فيه أنه تم حظر استيراد المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا، لأن الاستمرار في استيراد هذه المنتجات يسهم في جلب دخل ضخم للمنتجين والتجار في هذين البلدين.
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا وليتوانيا تقترحان تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مرة في السنة وليس مرة كل 6 أشهر
15 ديسمبر 2022, 22:26 GMT
وأعلنت الوثيقة البولندية عن ما وصفته بـ"التزام أخلاقي" بوقف التجارة التي يمكن أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تعزيز روسيا، وبيلاروسيا التي تدعمها، في ظل الصراع في أوكرانيا.
وفي الصيف، أكملت بولندا الجزء الرئيسي من بناء الحاجز على الحدود مع بيلاروسيا. يبلغ طول السور 186 كيلومترًا، وارتفاعه خمسة أمتار، وتكلفته 1.6 مليار زلوتي (نحو 400 مليون دولار). الآن تم تجهيز التصميم بكاميرات الرؤية الليلية وأجهزة استشعار الحركة والإلكترونيات الأخرى. ومن المقرر الانتهاء من العمل هذا الخريف.
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