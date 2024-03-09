https://sputnikarabic.ae/20240309/تركيا-تعلن-استعدادها-لمناقشة-الولايات-المتحدة-حول-العودة-إلى-برنامج-إف-35-1086815429.html
تركيا تعلن استعدادها لمناقشة الولايات المتحدة حول العودة إلى برنامج "إف-35"
تركيا تعلن استعدادها لمناقشة الولايات المتحدة حول العودة إلى برنامج "إف-35"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى برنامج شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T09:46+0000
2024-03-09T09:46+0000
2024-03-09T09:46+0000
العالم
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وقال فيدان خلال إحاطة صحفية إنه "بالنسبة لطائرات "إف-35" الأمريكية، فكما تعلمون كنا جزءا من هذا البرنامج، ثم حدث استبعاد غير مبرر من واشنطن، حيث أوجدوا قصة منظومة "إس-400" الروسية كذريعة لتأجيل تسلم الطائرات".وأضاف فيدان: "نحن متمسكون مرة أخرى بموقفنا وهناك دفعة قمنا بها هنا وطائرات يتعين تسلمها، وتركيا مستعدة دائمًا لمناقشة هذه القضايا على نطاق واسع وبصراحة".وتابع فيدان قائلا: "هذه القضايا من وجهات نظر مختلفة نعتقد أن واشنطن يجب أن تكون أيضًا منفتحة بشأن هذه القضية ويمكننا تبادل وجهات النظر".وتسببت صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف - 35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات، وتطورت الأمور لاستبعادها من برنامج الطائرة الأمريكية، الذي ردت عليه بتصنيع مقاتلة محلية.
https://sputnikarabic.ae/20240110/استبعدتها-واشنطن-من-إف-35-بسبب-إس-400-تركيا-تطلق-مقاتلة-محلية-من-الجيل-الـ5-1084846813.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
تركيا تعلن استعدادها لمناقشة الولايات المتحدة حول العودة إلى برنامج "إف-35"
أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى برنامج شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية.
وقال فيدان خلال إحاطة صحفية إنه "بالنسبة لطائرات "إف-35" الأمريكية، فكما تعلمون كنا جزءا من هذا البرنامج، ثم حدث استبعاد غير مبرر من واشنطن، حيث أوجدوا قصة منظومة "إس-400" الروسية كذريعة لتأجيل تسلم الطائرات".
وأضاف فيدان: "نحن متمسكون مرة أخرى بموقفنا وهناك دفعة قمنا بها هنا وطائرات يتعين تسلمها، وتركيا مستعدة دائمًا لمناقشة هذه القضايا على نطاق واسع وبصراحة".
وتابع فيدان قائلا: "هذه القضايا من وجهات نظر مختلفة نعتقد أن واشنطن يجب أن تكون أيضًا منفتحة بشأن هذه القضية ويمكننا تبادل وجهات النظر".
وتسببت صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بأزمة في العلاقات
بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف - 35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات، وتطورت الأمور لاستبعادها من برنامج الطائرة الأمريكية، الذي ردت عليه بتصنيع مقاتلة محلية.