https://sputnikarabic.ae/20240309/تركيا-تعلن-استعدادها-لمناقشة-الولايات-المتحدة-حول-العودة-إلى-برنامج-إف-35-1086815429.html

تركيا تعلن استعدادها لمناقشة الولايات المتحدة حول العودة إلى برنامج "إف-35"

تركيا تعلن استعدادها لمناقشة الولايات المتحدة حول العودة إلى برنامج "إف-35"

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى برنامج شراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T09:46+0000

2024-03-09T09:46+0000

2024-03-09T09:46+0000

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/12/1050736572_0:305:2557:1743_1920x0_80_0_0_b40db7035bf66246ae1fb79864e62a6b.jpg

وقال فيدان خلال إحاطة صحفية إنه "بالنسبة لطائرات "إف-35" الأمريكية، فكما تعلمون كنا جزءا من هذا البرنامج، ثم حدث استبعاد غير مبرر من واشنطن، حيث أوجدوا قصة منظومة "إس-400" الروسية كذريعة لتأجيل تسلم الطائرات".وأضاف فيدان: "نحن متمسكون مرة أخرى بموقفنا وهناك دفعة قمنا بها هنا وطائرات يتعين تسلمها، وتركيا مستعدة دائمًا لمناقشة هذه القضايا على نطاق واسع وبصراحة".وتابع فيدان قائلا: "هذه القضايا من وجهات نظر مختلفة نعتقد أن واشنطن يجب أن تكون أيضًا منفتحة بشأن هذه القضية ويمكننا تبادل وجهات النظر".وتسببت صفقة شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"، بأزمة في العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، وطالبت واشنطن أنقرة بالتخلي عن الصفقة مقابل شراء منظومات "باتريوت" الأمريكية، مهددة بتأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات من طراز "إف - 35" إلى تركيا. ومع ذلك، رفضت أنقرة تقديم تنازلات، وتطورت الأمور لاستبعادها من برنامج الطائرة الأمريكية، الذي ردت عليه بتصنيع مقاتلة محلية.

https://sputnikarabic.ae/20240110/استبعدتها-واشنطن-من-إف-35-بسبب-إس-400-تركيا-تطلق-مقاتلة-محلية-من-الجيل-الـ5-1084846813.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم