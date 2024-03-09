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https://sputnikarabic.ae/20240309/تظاهرة-كبرى-في-لندن-دعما-لفلسطين--1086814615.html
تظاهرة كبرى في لندن دعما لفلسطين
تظاهرة كبرى في لندن دعما لفلسطين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن مظاهرة كبرى لدعم فلسطين ستنظم في وسط العاصمة لندن، حيث من المتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T08:38+0000
2024-03-09T08:38+0000
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وذكرت قناة "آي تي ​​في" أن مسيرة حملة التضامن مع فلسطين ستنظم وسط لندن، وهي المظاهرة الكبرى الخامسة لهذا العام في نهاية هذا الأسبوع.وقالت القناة إنها تتوقع حضور "مئات الآلاف من المواطنين خلال هذه المظاهرة".وسيسير المشاركون والمؤيدين للقضية الفلسطينية وسط لندن، حيث ستكون نقطة نهاية المظاهرة بالقرب من السفارة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، سيتم تنظيم "احتجاج مضاد" صغير في العاصمة البريطانية، اليوم السبت، ضد المظاهرة الداعمة لفلسطين، وفقًا للمنظمين.
https://sputnikarabic.ae/20240114/الآلاف-يتظاهرون-في-واشنطن-ولندن-ضمن-يوم-التحرك-العالمي-للمطالبة-بوقف-الحرب-في-غزة-فيديو-1084963156.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

تظاهرة كبرى في لندن دعما لفلسطين

08:38 GMT 09.03.2024
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLSأشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال "مسيرة من أجل فلسطين" في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أشخاص يرفعون لافتات ويلوحون بالأعلام الفلسطينية أثناء عبورهم جسر واترلو خلال مسيرة من أجل فلسطين في لندن، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / HENRY NICHOLLS
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن مظاهرة كبرى لدعم فلسطين ستنظم في وسط العاصمة لندن، حيث من المتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين.
وذكرت قناة "آي تي ​​في" أن مسيرة حملة التضامن مع فلسطين ستنظم وسط لندن، وهي المظاهرة الكبرى الخامسة لهذا العام في نهاية هذا الأسبوع.
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وقالت القناة إنها تتوقع حضور "مئات الآلاف من المواطنين خلال هذه المظاهرة".
وسيسير المشاركون والمؤيدين للقضية الفلسطينية وسط لندن، حيث ستكون نقطة نهاية المظاهرة بالقرب من السفارة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، سيتم تنظيم "احتجاج مضاد" صغير في العاصمة البريطانية، اليوم السبت، ضد المظاهرة الداعمة لفلسطين، وفقًا للمنظمين.
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