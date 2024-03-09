https://sputnikarabic.ae/20240309/تظاهرة-كبرى-في-لندن-دعما-لفلسطين--1086814615.html

تظاهرة كبرى في لندن دعما لفلسطين

تظاهرة كبرى في لندن دعما لفلسطين

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت، بأن مظاهرة كبرى لدعم فلسطين ستنظم في وسط العاصمة لندن، حيث من المتوقع أن يشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين. 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T08:38+0000

2024-03-09T08:38+0000

2024-03-09T08:38+0000

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وذكرت قناة "آي تي ​​في" أن مسيرة حملة التضامن مع فلسطين ستنظم وسط لندن، وهي المظاهرة الكبرى الخامسة لهذا العام في نهاية هذا الأسبوع.وقالت القناة إنها تتوقع حضور "مئات الآلاف من المواطنين خلال هذه المظاهرة".وسيسير المشاركون والمؤيدين للقضية الفلسطينية وسط لندن، حيث ستكون نقطة نهاية المظاهرة بالقرب من السفارة الأمريكية.وفي الوقت نفسه، سيتم تنظيم "احتجاج مضاد" صغير في العاصمة البريطانية، اليوم السبت، ضد المظاهرة الداعمة لفلسطين، وفقًا للمنظمين.

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