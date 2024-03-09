https://sputnikarabic.ae/20240309/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-البغدادي-الإسرائيلي-بصاروخ-بركان-1086813891.html

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بصاروخ "بركان"

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بصاروخ "بركان"

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، عن "استهدافه موقع البغدادي الإسرائيلي بالصواريخ". 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T08:11+0000

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2024-03-09T08:11+0000

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وقال الحزب، في بيان له، إنه "دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من صباح يوم ‏السبت موقع البغدادي بصاروخ بركان ‏وأصابوه إصابةً مباشرة".وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي على لقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدفت العديد من المنازل ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال، وبالمقابل وسع حزب الله من عملياته على مواقع ومستوطنات إسرائيلية.يشار إلى أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، كان قد اتهم يوم الثلاثاء الماضي، "حزب الله" اللبناني بـ"جر المنطقة إلى تصعيد خطير".وقال غالانت، خلال لقائه مع آموس هوكشتاين، مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الشرق الأوسط، إن "عدوان حزب الله يقربنا من نقطة الحسم فيما يتعلق بعملنا العسكري في لبنان"، بحسب موقع "واي نت" الإسرائيلي.وشدد غالانت على أن هذا قد "يجر المنطقة إلى تصعيد خطير"، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة الالتزام بالجهد السياسي.من جهته، أكد الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، أن "هدف إسرائيل من استهداف المدنيين هو الضغط على المقاومة لتتوقف عن مساندة غزة".

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