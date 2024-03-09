دراسة جديدة تكشف نشأة الهنود الأصليين
CC BY-SA 2.0 / Lorie Shaull / Prairie Island Indian Community Wacipi (powow)رقصة "باو واو"، رقصة شعب الهنود الحمر في الولايات المتحدة
تابعنا عبر
بقيت الهند الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، خارج نطاق الدراسات الوراثية لفترة طويلة، الأمر الذي ترك فجوة هائلة في فهمنا للأصول البشرية وتقديرنا للتنوع الجيني لجنسنا البشري.
سعت دراسة جديدة تم نشرها في مجلة "ساينس أليرت" العلمية"، تغوص في الماضي 50 ألف سنة من خلال تحليل الآلاف من الجينومات إلى تغيير ذلك، حيث كشفت عن العديد من الخيوط المدهشة في النسيج الغني لأسلاف الهند الحديثة.
قامت إليز كيردونكوف، عالمة الوراثة السكانية بجامعة كاليفورنيا بيركلي وزملاؤها، بتسلسل الحمض النووي لـ 2762 شخصًا من الهند، بما في ذلك أفراد من معظم المناطق الجغرافية، في كل من المناطق الريفية والحضرية، ومتحدثين بجميع اللغات الرئيسية، والمجموعات القبلية والطبقية، لالتقاط الطبيعة الاستثنائية التنوع في البلاد.
وقال كيردونكوف وزملاؤه في نسختهم الأولية: "توفر هذه التحليلات نظرة تفصيلية لتاريخ السكان في الهند وتؤكد على قيمة توسيع المسوحات الجينومية لتشمل مجموعات متنوعة خارج أوروبا".
أظهرت الأبحاث السابقة أن معظم الهنود ينحدرون من ثلاث مجموعات من الأجداد: أحفاد المزارعين الإيرانيين القدماء، الذين وصلوا إلى شبه القارة الهندية في وقت ما بين 4700 و3000 قبل الميلاد، والرعاة من منطقة السهوب الأوراسية الذين انتقلوا إلى الهند بعد 3000 قبل الميلاد، والصيادين وجامعي الثمار الأصليين في جنوب آسيا الذين مكثوا هناك لفترة أطول.
وقد وجد كيردونكوف وزملاؤه أن نسب هذه المجموعات الثلاث يتباين بشكل كبير بين الأفراد الهنود المعاصرين، ومع ذلك ظهرت أنماط واضحة.
على سبيل المثال، كانت نسبة أسلاف الأشخاص المرتبطين بالصيادين وجامعي الثمار الأندامانيين هي الأعلى في الجنوب والأدنى في شمال الهند، وكانت أعلى في مجموعات لغوية وطبقية معينة.
وكتب كيردونكوف وزملاؤه: "يسلط هذا الضوء على أن أحداث الاختلاط القديمة مرتبطة بانتشار اللغات وتاريخ النظام الطبقي التقليدي في الهند".
من خلال نمذجة كيف أن الحمض النووي القديم المستخرج سابقًا من المجموعات المرتبطة بإيران قد يكون قد أدى إلى ظهور التسلسلات الجينية للهنود الحاليين الذين تم أخذ عينات منهم في الدراسة، وجد الباحثون أيضًا أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو تدفق المزارعين من سارزم، وهي مركز زراعي قديم. فيما يعرف اليوم بطاجيكستان.
أمس, 13:54 GMT
وقد أشارت الدراسات الأثرية سابقًا إلى الروابط التجارية بين سارزم وجنوب آسيا، لكنها لم تكن صلة في اتجاه واحد، فقد وجد كيردونكوف وزملاؤه فردًا واحدًا من بين أسلاف الإيرانيين القدماء الذين حملوا آثارًا من الوراثة الهندية أيضًا.
وبالعودة إلى الوراء في الزمن، وجد كيردونكوف وزملاؤه أن الهنود المعاصرين ينحدرون بنسبة 1-2% من أسلافهم من أشباه البشر القدامى، والنياندرتال والدينيسوفان، وهو ما يشبه الأوروبيين والأمريكيين.
ولكن في اكتشاف مفاجئ، وجد الباحثون أن الجينومات التي تم تحليلها تحتوي على تنوع أوسع بكثير في جينات النياندرتال والدينيسوفان، مقارنة بالمجموعات السكانية الأخرى التي تم أخذ عينات منها.
وأخيرًا، فيما يتعلق بسؤالهم المركزي حول المكان الذي ينحدر منه الهنود، وجد الباحثون أن معظم التنوع الوراثي لدى الهنود ينبع من هجرة رئيسية واحدة خارج إفريقيا حدثت منذ حوالي 50 ألف عام، مع مساهمات موجات الهجرة السابقة بالقليل من المواد الوراثية للسكان الهنود المعاصرين.