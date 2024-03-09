https://sputnikarabic.ae/20240309/فعاليات-اليوم-العالمي-للمرأة-بطرابلس-صور-وفيديو-1086823190.html

فعاليات اليوم العالمي للمرأة بطرابلس.. صور وفيديو

فعاليات اليوم العالمي للمرأة بطرابلس.. صور وفيديو

سبوتنيك عربي

أقيمت اليوم السبت، فعاليات اليوم العالمي للمرأة الليبية بالعاصمة الليبية طرابلس، والتي تخللها العديد من الفعاليات منها معرض الرسم ومعرض للمشغولات اليدوية،... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T15:05+0000

2024-03-09T15:05+0000

2024-03-09T15:05+0000

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وفي هذا الإطار قالت نهال الصادق عضو فريق طرابلسنا المشرف على هذه الفعاليات، أن هذا المشروع هو إحياء لفعاليات اليوم العالمي للمرأة في ليبيا بشكل مختلف.وتابعت الصادق في تصريح خاص لـ سبوتنيك أن هذا اليوم تم تخصيصه للمرأة من فئة ذوات الإعاقة، تم دمج هذه الفئة من رائدات المشاريع المتوسطة والصغرى، يأتي ذلك كنوع من تكافؤ الفرص والتشجيع لهم، وفي محاولة دمجهم في المجتمع بعيدا عن أي فروق بينهن وبين بقية النساء في ليبيا.وأضافت بأن هناك فئة كبيرة من هذه الفئة هي من فئة النساء الملهمة ولديها إمكانيات كبيرة، بالإضافة إلى تنوع المهارات تعددت الإعاقات فلقد تم استهداف النساء الكفيفة وذوات الإعاقة الذهنية والجسدية وفئة الصم والبكم، حتى يتم الخروج بهذا الشكل. وقالت تم تنظيم المعرض والجلسة الحوارية والعديد من الفعاليات الأخرى للنساء صاحبات القصص حتى يصنع التأثير.مشغولات يدويةوعلى هامش هذه الفعاليات انتقلت عدسة سبوتنيك لرائدة مشاريع صغرى وهي الشابة الليبية مريم أسبيطه التي شاركت بعدد من المشغولات اليدوية التي صنعتها بأيديها في محاولة للتأثير في المجتمع.وقالت أسبطيه أحمل الماجستير في الهندسة في الإدارة الهندسية، أحبت عمل الفنون والمشغولات اليدوية وتعلمت هذه المشغولات في دولة مصر، ونجحت في تأسيس شركة خاصة بها، لتنمية مهاراتها وقدراتها.وقامت بعمل نوع من التدريب في شركتها لتدريب النساء اللواتي يحاولن اكتساب مهارات الفنون والمشغولات اليدوية، بالإضافة لترسيخ فكرة بيع المنتجات اليدوية.أبدت أسبيطه سعادتها لكبيرة وهي تشاهد طالباتها من النساء اللواتي شاركن بمنتجاتهن اليدوية في هذا اليوم المخصص لدعم المرأة في مجال المشاريع اليدوية الصغرى والمتوسطة، وقالت أنا سعيدة بتجربة التدريب في مجال المشغولات اليدوية بالإضافة إلى عملها كصاحبة مشغولات ومنتجات يدوية.

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