https://sputnikarabic.ae/20240309/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الروسية-دمرت-منظومتي-باتريوت-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو--1086825007.html

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية دمرت منظومتي "باتريوت" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

مصدر لـ"سبوتنيك": القوات الروسية دمرت منظومتي "باتريوت" في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو

سبوتنيك عربي

أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بقيام القوات الروسية بتوجية ضربة صاروخية بواسطة منظومة "إسكندر"، أدت إلى تدمير نظامين للدفاع الجوي من طراز باتريوت... 09.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-09T15:32+0000

2024-03-09T15:32+0000

2024-03-09T15:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

رصد عسكري

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وقال المصدر: "تم إجراء تحليل لفيديو المراقبة، وتوصلنا إلى نتيجة مفادها أن اللقطات لا تظهر فقط منظومة “إس-300”، كما ذكرنا سابقاً، بل إن اثنتين من المركبات الثلاث التي تم تدميرها هي منظومات باتريوت للدفاع الجوي".نشرت وازرة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات لتدمير منظومة للدفاع الجوي من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوكروفسك في دونيتسك بضربة دقيقة بواسطة صاروخ من نوع "إسكندر". وتبين المشاهد لحظة استهداف صاروخ "إسكندر" لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في قرية بوكروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة حربية تابعة لنظام كييف من طراز "ميغ – 29"، و197 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة الماضية.وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، بقصف مستودعات الذخيرة التابعة للواء "43"، واللواء الميكانيكي 47" التابعين للقوات المسلحة الأوكرانيةـ وكذلك تم قصف نقطة المراقبة التابعة للواء الهجومي "126" والمختص بأنظمة المراقبة للطائرات من دون طيار في منطقة ستيبوفوي في مقاطعة زابوروجيه".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240309/خبير-أمريكي-يتعين-على-حكومة-واشنطن-أن-تسعى-جاهدة-لتطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1086823696.html

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روسيا, العالم, رصد عسكري