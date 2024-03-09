https://sputnikarabic.ae/20240309/واشنطن-تعلن-عن-تعزيز-وجودها-العسكري-في-3-دول-واقعة-في-المحيط-الهادئ-1086816185.html
واشنطن تعلن عن تعزيز وجودها العسكري في 3 دول واقعة على المحيط الهادئ
واشنطن تعلن عن تعزيز وجودها العسكري في 3 دول واقعة على المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل إضافي بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لثلاثة دول في المحيط الهادئ. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T10:41+0000
2024-03-09T10:41+0000
2024-03-09T10:44+0000
العالم العربي
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن "الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ، حيث يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً عسكرياً حصرياً إلى دولة بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدول تسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-أمريكا-تعيد-تجهيز-قاعدة-في-المحيط-الهادئ-قصفت-منها-اليابان-1084392798.html
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العالم العربي
واشنطن تعلن عن تعزيز وجودها العسكري في 3 دول واقعة على المحيط الهادئ
10:41 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 09.03.2024)
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل إضافي بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لثلاثة دول في المحيط الهادئ.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن "الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ، حيث يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً عسكرياً حصرياً إلى دولة بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.
23 ديسمبر 2023, 13:56 GMT
ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدول تسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.