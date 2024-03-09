عربي
https://sputnikarabic.ae/20240309/واشنطن-تعلن-عن-تعزيز-وجودها-العسكري-في-3-دول-واقعة-في-المحيط-الهادئ-1086816185.html
واشنطن تعلن عن تعزيز وجودها العسكري في 3 دول واقعة على المحيط الهادئ
واشنطن تعلن عن تعزيز وجودها العسكري في 3 دول واقعة على المحيط الهادئ
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل إضافي بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لثلاثة دول في المحيط الهادئ. 09.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-09T10:41+0000
2024-03-09T10:44+0000
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049490460_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_913970fc5f84670961013fd121b349e9.jpg
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن "الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ، حيث يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً عسكرياً حصرياً إلى دولة بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدول تسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
https://sputnikarabic.ae/20231223/إعلام-أمريكا-تعيد-تجهيز-قاعدة-في-المحيط-الهادئ-قصفت-منها-اليابان-1084392798.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/07/06/1049490460_1:0:901:675_1920x0_80_0_0_c1c6628e68b0e8516aed138d0f4324db.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي
العالم العربي

واشنطن تعلن عن تعزيز وجودها العسكري في 3 دول واقعة على المحيط الهادئ

10:41 GMT 09.03.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 09.03.2024)
© AFP 2023 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
© AFP 2023 / RAWAD MADANAT
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم السبت، بأن الكونغرس الأمريكي وافق على تمويل إضافي بقيمة 7.1 مليار دولار لتوفير الدعم الاقتصادي لثلاثة دول في المحيط الهادئ.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية أن "الكونغرس الأمريكي أقر مشروع قانون من شأنه توفير التمويل للاتفاقيات الأمريكية الرئيسية مع دول جزر المحيط الهادئ، حيث يمنح الاتفاق الولايات المتحدة وصولاً عسكرياً حصرياً إلى دولة بالاو وجزر مارشال وميكرونيزيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن مشروع قانون تخصيص 460 مليار دولار لبعض الإدارات الفيدرالية، والذي أيده مجلس الشيوخ الأمريكي.
الردع العسكري - حاملة طائرات تابعة لقوات الجيش الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
إعلام: أمريكا تعيد تجهيز قاعدة في المحيط الهادئ قصفت منها اليابان
23 ديسمبر 2023, 13:56 GMT
ووفقا للصحيفة، على الرغم من أن مساحة الدول الجزرية الثلاث المحددة صغيرة، إلا أن مياهها الإقليمية تغطي إجمالي 4 آلاف كيلومتر، مما يمنح الولايات المتحدة وصولا حاسما إلى منطقة المحيط الهادئ.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الدول تسمح للولايات المتحدة بنشر صواريخ ورادارات إنذار مبكر، وكذلك اختبار الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:50 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وقف الحرب بحلول رمضان "يبدو صعبا"06:35 GMTكتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري التابع لحركة حماس في قطاع غزة، فلسطين 19 يناير/ كانون الثاني 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشر لـ"طوفان الأقصى"... أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بـ"خسائر كبيرة" بعد 154 يوما من القتالأمس, 17:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала